Serie B, Pecchia torna a sorridere il Parma a vincere

Dopo la caduta del Modena contro il Catanzaro e l’esonero di Bianco, torna a vincere il Parma che allunga sul terzo posto. Cade la Cremonese. Vince il Como. Domani in campo il Venezia contro il Brescia. Nella lotta salvezza fondamentale successo della Ternana.

Serie B, la lotta promozione

Torna a vincere il Parma in Serie B e si avvicina alla promozione in Serie A. Ducali che si impongono 2-0 contro lo Spezia. A sbloccare la gara è Hernani in chiusura di primo tempo con una conclusione deviata su sviluppi di corner. Nel finale è poi Charpentier ad approfittare dell’uscita a vuoto di Zoet e a trovare il 2-0. Cade poi 1-2 in casa la Cremonese contro la Ternana. Gara che si sblocca dopo 13 minuti. Il timbro di Tsadjout con una precisa conclusione da dentro l’area. Reazione rossoverde affidata a Favilli che al 17′ fa già 1-1. Al 96′ è poi Di Stefano a regalare i 3 punti alle Fere. Del ko della Cremonese ne approfitta il Como che allunga al secondo posto. A stappare la gara con il Bari è Gabrielloni al 38′. Il raddoppio al 60′ porta poi la firma di Da Cunha. Con Puscas che nel finale sigla poi il definitivo 2-1.

Le altre gare del sabato

3 gol e 3 punti per il Pisa che batte la FeralpiSalò. A sbloccarla è Valoti al 16′ con Arena che al 38′ trova il 2-0 per i ragazzi di Aquilani. Nel finale è poi prima Dubickas a riaprila con Valoti che chiude poi il match al quarto di recupero. Basta poi un gol di Tait al Sudtirol per battere 0-1 la Sampdoria. 1-0 è poi anche il risultato di Lecco-Reggiana. A decidere la gara è Ionita al 60′. 1-1 poi tra Cosenza e Palermo. A sbloccarla è Buttaro al 44′. Nella ripresa l’1-1 lo firma poi Tutino su calcio di rigore. Termina poi 0-0 la sfida del Tombolato tra Cittadella e Ascoli…