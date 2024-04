Bayer Leverkusen-Werder Brema 5-0: Aspirine campioni!

Il Bayer Leverkusen si laurea campione di Germania. Le aspirine diventano la 13^ squadra a vincere la Bundesliga. Dopo il disastro del 2002 la formazione attualmente guidata da Xabi Alonso riesce a diventare per la prima volta nella sua storia a vincere il massimo campionato tedesco. Finisce così il dramma del Bayer Neverkusen che fino ad oggi aveva vinto solo una Coppa di Germania e una Coppa Uefa.

Bayer Leverkusen-Werder Brema, le formazioni

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Hradecky; Koussounou, Tah, Tapsoba; Tella, Andrich, Xhaka, Hincapie; Hofmann, Adli; Boniface.

Werder Brema (3-5-2): Zetterer; Malatini, Gross, Veljkovic; Weiser, Schmid, Lynen, Bittencourt, Agu; Woltemade, Ducksch.

La partita

Vince in goleada, 5-0, contro il Werder Brema e si laurea campione di Germania il Bayer Leverkusen. Gara che si sblocca al 25′ con Boniface che su calcio di rigore trova l’1-0. Nella ripresa i ragazzi di Xabi Alonso dilagano. Prima Xhaka trova il gol del 2-0 al 60′. Poi si scatena Florian Wirtz che sigla al 68′ il 3-0. Per poi trovare il 4-0 al 83′ e il definitivo 5-0 al 90′ che scatena la festa dei tifosi del Leverkusen che invadono il campo esplodendo in una gioia irrefrenabile.