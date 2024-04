Djokovic è il vero GOAT: superato ancora Nadal, è nuovo record

Nonostante le difficoltà di questo 2024 Novak Djokovic continua a macinare record. L’età non sembra un peso per il campione serbo

L’ultimo ventennio ha messo in risalto nel mondo del tennis la costante rivalità tra tre dei più grandi tennisti di tutti i tempi, parliamo ovviamente dei Big Three. Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic si sono suddivisi in parti quasi uguali titoli e record che sono destinati a restare nella storia.

In principio erano Federer e Nadal, i due hanno dato vita alla ‘Fedal’, la più grande rivalità di tutti i tempi con lo spagnolo che dominava sulla terra e Roger che regalava spettacolo sull’erba. Poi è arrivato lui, il campione serbo Novak Djokovic, fenomeno che è partito un pò a rilento ma che con il sacrificio e il duro lavoro ha superato tutti, compreso i due rivali. Con il passare degli anni Djokovic è diventato il tennista più vincente di tutti i tempi, consacrandosi con record su record.

L’età avanza per tutti e in questo 2024 il 24 volte vincitore di tornei dello Slam ha cominciato a faticare. Zero titoli, anche a causa dell’ascesa del nostro Jannik Sinner, tennista altoatesino che – per certi versi – sembra proprio ripercorrere le orme del campione balcanico. Djokovic ha faticato ed è arrivato ad aprile con 0 titoli all’attivo in questa prima parte della stagione. Ma nel frattempo è arrivato un nuovo record.

Djokovic fa ancora meglio di Federer e Nadal, è lui il GOAT?

Per numero di titoli del Grande Slam e settimane in vetta al ranking, Djokovic ha scavalcato Federer e Nadal un pò ovunque ed è diventato il tennista più vincente di sempre. Negli ultimi giorni ha messo a segno l’ennesimo grande record, un nuovo clamoroso dato che forse mette la pietra tombale sulla questione GOAT.

Per GOAT si intende il migliore di tutti i tempi in un determinato sport (come viene spesso definito Michael Jordan) e Djokovic, nel Masters 1000 di Monte-Carlo, ha chiuso un nuovo record. Nole ha trovato – grazie alla vittoria su Alex De Minaur – la 77esima semifinale in un torneo dei Masters 1000, numeri a dir poco spaventosi.

Nole ha superato cosi Rafa Nadal fermo a quota 76 e ha distanziato ancora di più Federer, fermo invece a quota 66. Il divario a livello di numeri tra Djokovic e gli altri è sempre più evidente e Djokovic spera di ottenere ancora nuovi primati. Uno degli obiettivi principali del campione serbo sono i Giochi Olimpici di Parigi, unico torneo che manca al suo straordinario palmares. Quest’anno, ormai tra pochi mesi, Nole sogna di chiudere il cerchio e trovare l’ennesimo grande risultato.