Primavera, successo del Bologna nella lotta salvezza

Vince il Bologna lo scontro salvezza contro la Sampdoria, i felsinei si portano così alla terzultima posizione scavalcando il Monza in classifica. Vince la Lazio 2-1 contro il Lecce e vola al terzo posto. Caduta fragorosa del Torino al Viola Park, 5-1 contro la Fiorentina.

Primavera, le gare della domenica

Si è chiusa la 29^ giornata del Campionato Primavera. Vince 2-1 in rimonta la Lazio contro il Lecce. A sbloccare la gara è McJannet al quarto d’ora servito da Burnete. Il pari è immediato ed è firmato da Di Tommaso al 21’. A quindici dalla fine è poi Diego Gonzalez da dentro l’area a firmare il definitivo 2-1. Vince poi 5-1 la Fiorentina contro il Torino. A sbloccarla sono però i granata con una super conclusione di Padula. Al quarto d’ora il pari viola. Rovesciata di Presta con deviazione finale di Marchioro dopo il palo. Il 2-1 è poi di Harder bravo con un tap-in a porta avanti i viola. In chiusura di primo tempo è poi capitan Biagetti su sviluppi di corner a firmare il 3-1. Nella ripresa prima prima Martinelli neutralizza il rigore di Della Valle poi la Fiorentina dilaga. Prima con Caprini al 85’. Poi è Sene dal dischetto a firmare il definitivo 5-1.

La lotta salvezza

Vince poi 1-2 il Bologna lo scontro salvezza contro la Sampdoria con i felsinei che sbloccano il match già al 5^ minuto con Menegazzo in inserimento. Il pari blucerchiato all’82’. La firma con una mezza rovesciata è di Polli. In chiusura è poi Byar dal dischetto a regalare il successo al Bologna ora terz’ultimo in classifica….