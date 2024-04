Sinner-Leclerc è pazzesco: tifosi commossi

Dopo la visita di Carlos Sainz è ora il turno di Charles Leclerc a Monte Carlo: arriva la promessa a Jannik Sinner

Ha destato curiosità, subito dopo l’esordio vincente del campione altoatesino nel Masters 1000 di Monte Carlo, la visita in campo di Carlos Sainz, il pilota della Ferrari trionfatore nel Gp di Melbourne dello scorso 24 marzo, a Jannik Sinner.



Lo spagnolo, che ha assistito al match postando anche delle foto condivise sul suo profilo Instagram, si è intrattenuto col numero due del tennis mondiale in una chiacchierata che all’inizio ha visto i due protagonisti un po’ imbarazzati, ma che poi è risultata piacevole grazie anche ad una simpatica battuta del ragazzo di San Candido.

Storicamente, si sa, la kermesse del Principato si contraddistingue per la solita parata di stelle, con molti VIP ma anche diversi sportivi di altre discipline che ‘naturalmente’ si affacciano al Country Club per assistere agli incontri. Monte Carlo, residenza abituale di non poche stelle dello sport, è la casa naturale di Charles Leclerc, che nella splendida località della Costa Azzurra ci è addirittura nato.

Forse per non esser da meno del suo compagno di scuderia – che per inciso si è sempre piazzato davanti a lui nei Gp disputati nel 2024 – il monegasco ha affrontato l’argomento Sinner nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

Leclerc, arriva la promessa: “Ti vengo a vedere in finale”

Intercettato a Milano, dove si era recato per il lancio di ‘LEC’, il suo nuovo brand di gelati, il pilota della Rossa ha parlato del torneo di tennis in corso di svolgimento nella sua cittadina natale, esprimendo ammirazione per le gesta del campione altoatesino.

“Andrò a Monte Carlo domenica per la finale, perché ho pochi dubbi che Jannik arriverà in finale. Spero anche di vederlo vincere, perché è un grande“, ha esordito il pilota del Cavallino. “In questo momento sta facendo vibrare tutta l’Italia ed è bello vedere così tanta energia intorno a lui. Se lo merita, sta facendo tutto benissimo e spero che a Monaco alla fine andrà bene così come è andato bene recentemente”, la chiosa di un Leclerc apparso davvero entusiasta delle clamorose performances del nuovo idolo degli sportivi italiani.

Scongiuri a parte l’Italia intera già sogna un bel selfie di Sinner col trofeo in mano e magari, chissà, con Charles Leclerc accanto a lui. Sarebbe una delle istantanee più cliccate del web, statene certi.