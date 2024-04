Nell’editoriale di oggi sul sito di Sportitalia, il Direttore Michele Criscitiello fa il punto della situazione rispetto al valzer dei direttori sportivi che potrebbe contraddistinguere la prossima estate. Il Genoa dopo avere accantonato l’idea Accardi come Direttore Sportivo potrebbe rinunciare anche a Gilardino come allenatore. L’allenatore del Grifone piace a Fiorentina e Monza, e stando a quanto scritto da Criscitiello non ci sono margini per un rinnovo con i rossoblu.