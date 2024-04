Fiorentina-Genoa 1-1: Ikoné rimonta Gudmundsson

Termina 1-1 la sfida del Franchi tra Fiorentina e Genoa. Vantaggio del Grifone firmato da Gudmundsson su rigore in chiusura di primo tempo. Pari gigliato firmato da Ikoné in avvio di ripresa. Buon punto per il Genoa. Torna a fare punti in campionato invece la Fiorentina.

Fiorentina-Genoa, la formazione

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Bonaventura, Duncan; Ikoné, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano.

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Ekuban. All. Gilardino.

La partita, il primo tempo

Parte forte la Fiorentina. Viola pericolosi in avvio con Belotti al 5′ e Ikoné al 7′. Reazione del Grifone al 16′. Il tentativo è di Ekuban che ci prova da fuori area. Due minuti dopo la viola è ancora pericolosa. Ripartenza meravigliosa dei gigliati con Beltran, Bonaventura chiude il triangolo con l’ex River che chiude l’azione a centimetri dall’incrocio dei pali. Al 21′ il Genoa sfiora il vantaggio. Cross perfetto di Martin per Ekuban che tra Ranieri e Martinez Quarta svetta e chiama alla paratona di Terracciano. Al 25′ segna Belotti, la rete del Gallo viene però annullata. Beltran in un fazzoletto si gira e trova splendidamente il filtrante in area per Belotti che a tu per tu con Martinez non sbaglia e incrocia per l’1-0 che viene però annullato per fuorigioco del centravanti. Al 40′ è allora il Genoa a passare. Parisi atterra Ekuban in area. Di Marco assegna il rigore. Dal dischetto ovviamente batte Gudmundsson che spiazza Terracciano.

La partita, il secondo tempo

In avvio di ripresa Italiano cambia subito, fuori Duncan dentro Arthur. Al 54′ il pari viola. Bonaventura prevede l’inserimento di Ikoné sul secondo palo e mette una palla geniale per il francese che, in anticipo su Martin, ripone in rete di testa l’1-1. Immediatamente Italiano cambia ancora. Dentro Nico Gonzalez, Mandragora e Kouamé. Fuori Beltran, Belotti e Sottil. Al 68′ viola ancora pericolosa. Punizione di Mandragora che si abbassa improvvisamente sul primo palo di Martinez, fermo a guardare il pallone uscire di poco sopra l’incrocio dei pali. Al 70′ altro rigore per il Grifone concesso per una sospetta trattenuta di Kayode su Retegui. Il VAR richiama però l’arbitro Di Marco che toglie il penalty e assegna punizione ai viola. Al 88′ proteste viola. Tocco sospetto con il braccio in area di Haps, Di Marco punisce però il successivo fallo su Vasquez. Niente rigore per la Fiorentina. Termina così 1-1 il match del Franchi.