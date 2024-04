Fiorentina-Genoa: i viola cercano segnali positivi; Gila chiude il conto salvezza?

Fiorentina contro Genoa, viola contro rossoblù, Italiano contro Gilardino. La serata del lunedì di Serie A comincia con una sfida molto interessante. Alla 32^ giornata di campionato arriva il “replay” della prima giornata. Una replica che, in casa Fiorentina, sperano possa ripetersi anche nel risultato 1-4 a Marassi. Il Genoa, da allora, però è cresciuto e non può certamente essere accostato alla squadra che ha finora conquistato 38 punti e l’ormai quasi certezza della permanenza in Serie A.

Fiorentina, contro il Genoa alla ricerca di positività

La squadra di Vincenzo Italiano si presenta di fronte al pubblico di casa dell’ “Artemio Franchi” di Firenze con i favori del pronostico. I viola cercano il riscatto dopo i negativi risultati recenti in Serie A, ma soprattutto cercano sensazioni positive in vista della Conference League. In A sono arrivati due ko anche immeritati contro Milan e Juventus, mentre in Conference è arrivato un brutto 0-0 a Plzen. Insomma, un periodo non troppo positivo al di là della buona prestazione in Coppa Italia contro l’Atalanta. Ma è ancora troppo poco, se la Fiorentina vuole andare avanti sia in Coppa Italia che in Conference deve fare un passo avanti.

Mister Italiano comunque per questa sera può sorridere. La Fiorentina contro il Genoa avrà tutti gli effettivi a disposizione. La squadra toscana può decidere come ruotare i titolari a piacimento. L’unica “limitazione” è la diffida di Milenkovic. Ma poco importa, ormai appare chiaro che la formazione toscana cerchi solamente la gloria di un trofeo che sia Conference o Coppa Italia in memoria di Joe Barone. Questa la probabile formazione dei Viola, al netto della situazione ballottaggi: Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Lopez, Duncan; Ikoné, Barak, Kouamé; Belotti.

Il Genoa di Gilardino vuole chiudere i conti salvezza

Alberto Gilardino sta discutendo il rinnovo con il Grifone, e intanto viene accostato a tante altre squadra compresa la Fiorentina. Stasera il Gila, ex giocatore della Fiorentina, vuole mettersi in mostra ancora una volta e prendersi una rivincita rispetto all’andata. Il Genoa, allora, si presentò completamente impreparato all’impatto con la Serie A e prese una brutta scoppola dalla Fiorentina. La musica è però cambiata, i rossoblù ora sono una squadra solida e in fiducia. Con 38 punti in classifica ha 11 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Con tre punti questa sera, il Genoa andrebbe a +14 sul terzultimo posto e mancherebbe appena un punto alla certezza della permanenza in Serie A.

A differenza di Italiano, Gilardino ha ben tre assenze. Contro la Fiorentina, il Genoa dovrà fare a meno di tre infortunati: Malinovskyi, Matturro e Vitinha. per effetto di queste assenze, Gila opterà per il 3-5-2 con: Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Haps; Gudmundsson, Retegui.