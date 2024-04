Inter in calo. Ma tra sette giorni c’è un appuntamento con la storia

Inter un po’ in calo. Il vantaggio dei nerazzurri resta di 14 punti sui cugini del Milan. Il pareggio contro il Cagliari, però, ha evidenziato un rendimento un po’ in discesa più che altro sulla gestione fisica del risultato. E se la truppa di Inzaghi ha brillato a tratti, la testa del Biscione è già interamente proiettata sul Monday Night in programma tra otto giorni. Non una partita qualunque, bensì la partita. 90′ più recupero della stracittadina che può consegnare all’Inter la seconda stella.

Thuram ieri sera ha sbloccato il risultato, poi Calhanoglu aveva riportato avanti la truppa nonostante il temporaneo pari di Shomurodov. Ma il vortice dei gol incassati ha portato i sardi a bucare nuovamente Sommer con l’uomo della provvidenza, Nicolas Viola. Adesso il tasso di concentrazione resta particolarmente elevato e l’Inter sta già pensando, dal triplice fischio di ieri, al derby.