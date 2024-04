Serie A, Inter-Cagliari: le formazioni ufficiali

Questa sera a San Siro, Inter e Cagliari scendono in campo per il posticipo serale della domenica. La squadra di Inzaghi cerca una vittoria che potrebbe portare i nerazzurri ad un punto dal 20° scudetto. Il Cagliari cerca punti salvezza. Un pari a San Siro sarebbe fondamentale in ottica salvezza.

Le scelte di Inzaghi e Ranieri per Inter-Cagliari

Mister Inzaghi sceglie il solito 3-5-2. La curiosità era capire chi sarebbe stato il sostituto di Lautaro. Dubbio risolto con Sanchez titolare: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Sanchez.

Anche Ranieri opta per il 3-5-2 nel Cagliari a San Siro contro l’Inter: Scuffet; Hatzidiakos, Mina, Obert; Di Pardo, Sulemana, Makoumbou, Jankto, Augello; Luvumbo, Shomurodov.