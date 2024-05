Atalanta, il primo dei 3 appuntamenti storici di maggio: il Gasp a caccia della seconda finale stagionale

180 minuti separano l’Atalanta dalla seconda finale della stagione: di fronte l’ostico Olympique Marsiglia. Le due squadre si affronteranno per la prima volta, con i francesi che non hanno vinto nessuna delle ultime sette partite contro squadre italiane nelle competizioni europeee. Dal canto suo, l’Atalanta sfiderà un club francese per la quarta volta in Europa e questo doppio confronto è per la Dea la seconda semifinale europea della sua storia dopo il 1987/88 nella Coppa delle Coppe quando affrontò il Mechelen. Dall’arrivo di Gasset in panchina la musica è cambiata a Marsiglia con il club francese che ha superato prima il Villarreal agli ottavi di finale e poi il più quotato Benfica ai quarti dopo una stagione altamente deludente.

OM-Atalanta, le probabili formazioni e il direttore di gara.

MARSIGLIA (3-5-2) – Pau Lopez; Murillo, Mbemba, Balerdi; Clauss, Harit, Kondogbia, Veretout, Henrique; Moumbagna, Aubameyang. All.: Gasset. ATALANTA (3-4-1-2) – Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere. All.: Gasperini.

ARBITRO: Christian Dingert (Germania).

Dove vedere OM-Atalanta

La semifinale d’andata Marsiglia-Atalanta si giocherà giovedì 2 maggio alle ore 21:00 allo Stade Velodrome. Sarà possibile guardare la sfida in diretta tv SU Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 253, Diretta streaming su DAZN, NOW e Sky Go