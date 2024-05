Il ritiro dal tennis lascia di sasso, Djokovic manda in lacrime i tifosi

Il mondo del tennis è letteralmente sconvolto per quanto riguarda il ritiro del famoso atleta. Novak Djokovic lascia tutti senza parole

Nei giorni scorsi il mondo del tennis ha dovuto registrare un altro ritiro importante: un big dice basta. Anche un mostro sacro come Novak Djokovic ha voluto esprimere un pensiero a riguardo. Stiamo parlando di Dominic Thiem che ha preso la decisione più dolorosa e che i tifosi non avrebbero voluto sentire.

A dire il vero a dare un anticipo di questa notizia ci aveva pensato il giornalista austriaco del “Salzburger Nachrichten“, Christian Mortsch. Quest’ultimo, infatti, ha fatto sapere che l’atleta lascerà il tennis al termine di questa stagione sportiva. Motivo? Un infortunio al polso che lo sta tormentando da tantissimo tempo e che lo ha parecchio condizionato.

Senza dimenticare, ovviamente, la frustrazione per via dei risultati negativi ottenuti. In questo momento sono tantissimi i pensieri che stanno affliggendo la sua mente. L’unica strada da percorrere per l’atleta è quella del ritiro dopo che per anni ha cercato di arrivare in alto per restarci, ma senza riuscirci.

Tennis sotto shock, Thiem verso il ritiro: le parole di Novak Djokovic

In merito a questo argomento ha voluto esprimere una sua considerazione anche Novak Djokovic. Il tennista serbo ne ha parlato in conferenza stampa. Queste sono alcune delle sue parole a riguardo: “Non ne ho sentito parlare. A meno che non arriva una conferma da parte sua non voglio commentare il ritiro perché le voci sono voci. Quel che posso fare è parlare di lui. È un bravo ragazzo, una bravissima persona con ottimi valori”.

Parole di elogio, quindi, per l’austriaco che per Djokovic è sempre stato una persona che ha portato rispetto verso i suoi avversari fuori dal campo e dentro. Un esempio di giocatore che, nonostante le difficoltà, non si è mai arreso. Va però detto che per Thiem tantissimi sono stati gli “stop” per via dei suoi infortuni, che lo hanno condizionato, e non poco, nelle ultime annate. Una situazione analoga che ha vissuto lo stesso tennista serbo: “Tutti sappiamo quanto sia difficile tornare. Anche io ho avuto un infortunio nel 2018 e conosco quel tipo di sensazione“.

Solo che, a differenza sua, a distanza di 6-7 mesi è tornato in campo. In fase conclusiva il numero uno al mondo gli ha quindi augurato il meglio per la sua carriera e per le future decisioni che prenderà.