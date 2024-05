Fiorentina, Nico Gonzalez ora deve trascinare

Tre punti per centrare l’Europa per il terzo anno consecutivo. E farlo con due gare d’anticipo. Questo l’obiettivo in casa Fiorentina. Nell’anticipo della 37^ giornata di Serie A la viola affronterà un Napoli reduce dalla sconfitta contro il Bologna e dal sorpasso adoperato dai viola proprio nell’ultimo turno.

Fiorentina, con il Napoli per l’Europa: tocca a Nico Gonzalez

Gli azzurri potrebbero non poter contare su Osimhen, Italiano invece dovrebbe recuperare Belotti out per lombalgia contro il Monza. Sarà quindi il gallo con alte probabilità a partire dal 1′ minuto. Un turnover che dovrebbe essere molto limitato in casa Fiorentina a 12 giorni dalla finale di Atene. Il match della 38^ contro il Cagliari dovrebbe vedere poi invece Italiano cambiare più elementi. Contro il Napoli i viola ripartiranno invece ancora una volta da chi fin ora ha trainato la squadra ed ecco che Nico Gonzalez dovrebbe essere riproposto da titolare. Il Bicho infatti sta vivendo un buon momento la rete contro il Viktoria Plzen, la doppietta contro il Sassuolo e per ultimo il gol al Monza sono un segnale forte di ripresa per quello che deve essere l’uomo copertina di questo finale di stagione in casa Fiorentina. Nico quindi dovrà caricarsi la squadra sulle spalle proprio come nel finale dell’andata quando chiuse con il 3-1 il match del Maradona. Per una gara, quella contro gli azzurri, che potrebbe voler dire ancora una volta: EUROPA!