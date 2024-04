Milan sciolto nel mese decisivo? Roma e derby: serve una scossa

Milan sciolto nel mese decisivo? Insomma, la sconfitta contro la Roma aveva riportato i rossoneri sul binario dei ko dopo aver totalizzato ben sette acuti filati. La banda di Pioli ha fermato la sua corsa anche in campionato, pareggiando contro il Sassuolo. Il tecnico ha così parlato ieri: “”Credo che non sempre ma spesso i numeri ti dicono come è stata la partita. Abbiamo subito tutto quello che potevamo subire ma abbiamo commesso degli errori. E abbiamo segnato poco per quello che abbiamo creato. Ma la squadra in una domenica così calda e in un momento particolare della stagione ha avuto la voglia di uscire dal campo lottando e dando tutto. Volevamo la vittoria per allungare sulla terza. Adesso la differenza dovremo farla nelle prossime partite”.

Che il Milan si sia già sciolto non si può ancora asserire per certo, ma i rossoneri devono cambiare passo sin da subito perché così davvero non va. Il mese di aprile, dipinto come decisivo anche per comprendere quello che potrà essere il futuro di Pioli, non è iniziato proprio nel migliore dei modi. E tra Roma e derby qualche ulteriore indizio arriverà. In un senso o nell’altro.