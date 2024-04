Roma, è un day after diverso: c’è sollievo per N’Dicka in vista del Milan

È una giornata diversa quella di casa Roma, all’indomani di Udinese-Roma. È una giornata di sollievo per i giallorossi, senza analisi sulla classifica, senza analisi su ciò che è stata la gara in campo. A Trigoria c’è solo un grande sollievo per le condizioni di salute di Evan N’Dicka che, ieri, al Bluenergy Stadium si era accasciato sul prato verde con un dolore al petto. Grande spavento, momenti concitati e la dovuta interruzione della gara. Poi la serenità delle notizie positive sulla salute del difensore ivoriano.

Roma, verso il ritorno contro il Milan

Si riparte da questa sensazione di tranquillità in casa giallorossa. Una sensazione sperata, desiderata, e ora in casa Roma si può guarda con serenità all’impegno di Europa League di metà settimana. I giallorossi avranno infatti la fondamentale gara di ritorno contro i rossoneri. Dopo lo 0-1 conquistato a San Siro all’andata, la squadra di Daniele De Rossi guarda con fiducia alla gara di ritorno. Il vantaggio non è ampio, ma è comunque rassicurante. Il Milan deve andare nella “tana della Lupa”, all’Olimpico. E la Lupa cercherà in ogni modo di resistere ai tentativi di rimonta.

La fiducia della squadra capitolina è alle stelle e anche la tranquillità per la situazione N’Dicka sicuramente aiuterà. La Roma dovrà andare in campo senza uno dei suoi pilastri, quel Bryan Cristante diventato fondamentale nel trio dei centrocampisti della Roma. Un equilibratore fondamentale per tenere Pellegrini sempre molto libero di puntare la porta avversaria.

Turnover calcolato

Ieri contro l’Udinese De Rossi ha scelto di dosare le forze. In avvio rispetto alla gara di Milano la Roma ha cambiato 7 giocatori su 11 della formazione titolare e modificato il modulo. Dal 4-3-3, DDR ha scelto il 3-5-2. Nonostante le difficoltà iniziali, la squadra giallorossa è riuscita comunque a riequilibrare la squadra dopo l’erroraccio di Huijsen. E ripartirà dal pari per il resto della gara.

Intanto il tecnico romano ha potuto far riposare tanti titolari in vista del Milan, “pareggiando” di fatto l’ampio turnover fatto da Pioli a Reggio Emilia.