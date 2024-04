Carlos Sainz, destinazione impensabile: è ufficiale

Sainz pronto a cambiare vettura? Il pilota della Ferrari potrebbe prendere una decisione a sorpresa riguardo il suo futuro in Formula 1

Una decisione la dovrà prendere per forza, nei prossimi mesi. Carlos Sainz è un pilota molto amato dai tifosi della Rossa, ma per lui non ci sarà posto nel 2025 nella scuderia di Maranello. L’annuncio dell’arrivo, per la prossima stagione, di Lewis Hamilton come nuova spalla di Charles Leclerc costringerà il pilota spagnolo a trovarsi una nuova squadra con cui correre. E le opzioni non gli mancano di certo, anche se alcune sembrano più probabili di altre.

Di sicuro, in questo inizio di Mondiale 2024 il 29enne madrileno sta mostrando tutto il meglio del suo repertorio. A sorpresa, è l’unico altro pilota ad aver vinto un Gran Premio oltre Max Verstappen, conquistando il gradino più alto del podio in Australia, dopo il forfait dell’olandese. Oltre a quel successo, Sainz ha totalizzato altri due podi stagionali, più del compagno di squadra Leclerc (che però lo precede di pochi punti nella classifica piloti).

Prestazioni che stanno dimostrando che lo spagnolo può essere una guida più che affidabile per team che puntano a piazzarsi nelle prime posizioni della classifica. C’è infatti chi lo ha accostato in precedenza alla Mercedes e alla McLaren, così come chi ha azzardato un possibile passaggio in Red Bull se Verstappen dovesse accordarsi con Toto Wolff per diventare l’erede di Hamilton. Tante idee, ma per adesso Sainz preferisce mantenere il riserbo sul suo futuro.

Dove andrà Sainz? La nuova opzione si fa largo per lo spagnolo

Se il secondo pilota della Ferrari, per il momento, preferisce restare concentrato sulla pista, attorno a lui fioccano le ipotesi e i suggerimenti. L’ultimo è arrivato da Anthony Davidson, 44enne ex pilota di Formula 1 che ha corso con la Minardi, la BAR e la Super Aguri. Secondo il britannico, l’ipotesi migliore di Carlos Sainz per la prossima stagione sarebbe la Sauber, che dal 2025 vanterà una nuova collaborazione con la Audi: “Presumo che succederà – ha dichiarato l’inglese nelle parole riportate da ‘Formulapassion’ – penso solo che sia un ottimo posto per un pilota esperto e professionale come lui per aiutare a far crescere una nuova squadra”.

Un accordo molto interessante che promette di portare in pista un nuovo team davvero competitivo, che potrebbe quindi essere il posto giusto per il pilota spagnolo. Anche perché all’Audi Sainz sarebbe di casa: suo padre ha appena vinto il Rally Dakar per la scuderia tedesca. Per Davidson, lo spagnolo oggi alla Ferrari è “un pilota eccellente” e con la sua esperienza potrebbe risultare fondamentale per un team come quello che vuole mettere in piedi Audi nel prossimo futuro.