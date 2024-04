Champions League, ritorno quarti: ancora spettacolo tra Man. City e Real Madrid? Il Bayern ospita l’Arsenal

Si chiudono i quarti di finale di Champions League. Tra oggi e domani sera le gare di ritorno decreteranno poi le semifinaliste di questa edizione.

Il Barcellona di Xavi ospita il PSG di Tuchel. I blaugrana hanno avuto la meglio in territorio francese, trionfando col risultato di 3-2. In Spagna, però, può succedere di tutto e, per questo motivo, vale la pena evidenziare una proposta molto remunerativa. Parliamo del “GG Special”, ipotizzando la realizzazione di almeno una rete per parte già durante il primo tempo. Ipotesi che vale 3,32 volte la posta su Planetwin365; su Unibet 3,20 e su Betclic 2,98. Da attenzionare anche la quota del segno “2” all’intervallo, immaginando una partenza decisa del PSG: parliamo di 3,29 volte la posta su Planetwin365; su Unibet e WilliamHill 3,20.

Deve difendere la vittoria dell’andata anche l’Atletico Madrid di Simeone, impegnato nella sfida esterna con il Borussia Dortmund. Al Wanda Metropolitano, i Colchoneros sono riusciti a vincere col risultato di 2-1 e per loro non sarà semplice imporsi in casa delle Vespe, soprattutto considerando i vari problemi riscontrati nelle gare esterne. Si potrebbe ipotizzare un match che si concluda in parità: il segno “X” finale è a 3,65 su Planetwin365; su WilliamHill 3,50 e su Betclic 3,53.

In programma anche il ritorno della sfida tra Manchester City e Real Madrid. Questa volta si giocherà all’Etihad Stadium: la gara del Bernabéu ha visto chiudersi le ostilità dopo tre gol realizzati per parte. Un match scoppiettante che potrebbe ripetersi anche in Inghilterra: interessante la quota dell’“Over 3,5” su Planetwin365 a 2,42; mentre su WilliamHill è a 2,38 e su Betclic 2,25. La possibilità che entrambe vadano a segno, all’insegna del “Goal”, ha una quota di 1,62 per Planetwin365 e WilliamHill, mentre su Betclic è a 1,56.

È finita in parità anche l’andata della doppia sfida tra Bayern Monaco e Arsenal. Mercoledì si giocherà all’Allianz Arena, dopo il 2-2 dell’Emirates: un altro pareggio è bancato a 3,70 su Planetwin365; su Betclic 3,48 e su WilliamHill 3,60. Da segnalare la quota del risultato esatto 1-1: su Planetwin365 parliamo di 7,83 volte la posta; su Unibet 5,75 e su WilliamHill 7.