Ferrari gelata, annuncio shock: doppio scippo dalla Mercedes

Il paddock di Formula 1 si arricchisce di un clamoroso scenario, coinvolte Ferrari e Mercedes: ecco cosa sta succedendo in queste ore

La stagione 2024 di Formula 1 sta vivendo le sue fasi iniziali, ma molti team sono già impegnati nella programmazione del prossimo futuro. È il caso della Mercedes, costretta a rivedere i propri piani dopo aver scoperto che Lewis Hamilton lascerà il team con un anno di anticipo per approdare a Maranello alla corte della Ferrari.

L’addio di Hamilton alla fine della stagione ha colto completamente alla sprovvista Toto Wolff. Incassato il colpo, tuttavia, il team principal della Mercedes ha reagito avviando un casting dal quale verrà fuori il nome di chi prenderà il posto del britannico. Inizialmente, il candidato in pole sembrava essere Fernando Alonso, ma l’asturiano ha appena rinnovato il contratto con l’Aston Martin fino al 2026 auto-cancellandosi dalla lista.

Mercedes, Hamilton addio: chi prenderà il suo posto? La clamorosa ipotesi dell’ex pilota

Ad oggi, restano in lizza ancora svariati profili: il sogno di Wolff è – neanche a dirlo – Max Verstappen, ma l’arrivo dell’olandese a Brackley rappresenta più una suggestione che una concreta possibilità. Parecchio concreta è invece la pista che porterebbe Carlos Sainz a fare il percorso inverso di Hamilton. Lo spagnolo, appiedato dalla Ferrari proprio per far spazio a Lewis, sta disputando un ottimo inizio di stagione e non è da escludersi che possa essere proprio lui l’erede del britannico.

E poi c’è una clamorosa ipotesi che ha iniziato a circolare nelle ultime ore: tra appassionati ed addetti ai lavori c’è chi sostiene che Sainz non sia l’unico profilo attualmente in forza alla Ferrari ad essere finito nel mirino della Mercedes.

Più precisamente, il nome nuovo nel casting di Wolff sarebbe quello di Oliver Bearman, classe 2005 di Chelmsford autore di uno straordinario debutto nel weekend in Arabia Saudita (ha sostituito il malconcio Sainz). Un nome che anche Johnny Herbert – ex pilota di Benetton, Lotus e Jaguar tra le altre ed oggi commentatore televisivo – non ha escluso dalla lista di papabili.

“Sainz è uno dei sostituti a cui la Mercedes dovrebbe fare attenzione. Lui è molto affidabile, costante e intelligente; si adatterebbe bene alla squadra”, ha detto il quasi 60enne britannico ai microfoni di ‘Inclave Casino’. Poi però, interrogato sul rumors che via abbiamo segnalato poc’anzi, il volto noto del Circus ha aggiunto: “Potrebbero prendere Bearman e buttarlo nella piscina con gli squali? Direi di sì. L’inglese ha dimostrato che può affrontare una delle pressioni più alte in Formula 1, se non la più alta: guidare per la Ferrari. Sarebbe un incontro perfetto e incredibile da guardare”.

Inutile dire che la notizia emersa non ha fatto fare i salti di gioia ai vertici della Scuderia di Maranello.