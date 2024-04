Fiorentina, giovedì tutti allo stadio: poi testa al futuro

Giovedì tutti allo stadio, questo il messaggio lanciato dalla Fiesole al fischio finale del match tra Fiorentina e Genoa. Una sfida, quella contro il Viktoria Plzen, fondamentale per la stagione della Fiorentina.

Fiorentina, il calo nel girone di ritorno

I gigliati infatti hanno totalizzato soltanto 11 punti nel girone di ritorno, passando dal 4^ al 10^ posto. Con solo due vittorie, contro Frosinone e Lazio. 5 pareggi e 5 sconfitte. Un rendimento da quasi da retrocessione che ha spostato inevitabilmente il focus della stagione sulle coppe. Ecco perché le prossime due gare contro Viktora Plzen e Atalanta saranno vere e proprie finali.

Parla italiano, si pensa al futuro

A testimoniarlo anche le dichiarazioni di Vincenzo Italiano dopo il Genoa con il tecnico viola che ha ammesso di aver sostituito Beltran, Sottil e Belotti per risparmiarli in vista di Giovedì. Con il Gallo che secondo quanto detto dal tecnico dovrà trascinare Firenze e la Fiorentina in semifinale. Una semifinale che é attualemente il primo pensiero in casa Fiorentina con la dirigenza viola che dovrà però presto mettersi alla scrivania per definire il futuro anche della panchina. Italiano infatti saluterà a fine stagione con Palladino e Gilardino che al momento rappresentano le prime scelte per il futuro… Attenzione poi alla posizione di Nicolas Burdisso, non citato nell’ultimo comunicato viola e che potrebbe clamorosamente passare alla Roma…