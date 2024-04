L’infortunio cambia la classifica ATP di Sinner, ribaltone immediato

Le ultime notizie cambiano la situazione in chiave ranking, soprattutto per le prime posizioni della classifica mondiale. Occhi su Sinner

Il 2024 ha rilanciato e non poco le ambizioni del giovane talento italiano Jannik Sinner, assoluto dominatore finora della Race. L’azzurro ha regalato trionfi a destra e a manca con vittorie importanti come gli Australian Open e il Miami Open, un ruolino di marcia impressionante condito da 25 vittorie e solo 2 sconfitte.

L’ultima è arrivata in semifinale a Monte-Carlo contro il greco Stefanos Tsitsipas, poi vincitore del torneo. Un match molto discusso a causa di un errore arbitrale, ma grazie alla semifinale Jannik non ha perso punti ed ha confermato il secondo posto nel ranking Atp. Il distacco dal numero uno al mondo Novak Djokovic è aumentato, ma l’azzurro si è mantenuto avanti almeno per i prossimi tornei rispetto a Carlos Alcaraz.

Proprio il giovane talento murciano vive un periodo difficile. Carlos è stato costretto a ritirarsi a Monte-Carlo e ha fatto lo stesso per il torneo Atp di Barcellona, 500 cominciato in questi giorni. Alcaraz era il campione in carica di questo torneo e ha quindi perso ben 500 punti nel ranking, allontanandosi ancora di più rispetto a Sinner. Il ritiro è dovuto a problemi fisici, in particolare all’avanbraccio e dallo staff dello spagnolo emerge un pizzico di preoccupazione.

Alcaraz, un ritiro che rovina il ranking

Il ritiro a Barcellona rovina i piani di Alcaraz che in queste due settimane (Barcellona e Madrid) difende ben 1500 punti in classifica. Ora però si complicano le cose, lo spagnolo dovrebbe scendere in campo nella capitale iberica ma le sue condizioni sono da valutare e un ko nei primi turni lo allontanerebbe ancora di più in classifica.

Per Sinner notizie importanti in chiave classifica, l’azzurro tra Madrid, Roma e il Roland Garros difende pochissimi punti, a differenza di Alcaraz e dello stesso Djokovic, e Jannik può approfittarne in classifica. L’azzurro dovrebbe mantenere senza problemi il secondo posto e guardare con un occhio attento a quel primato che lo metterebbe assolutamente nella storia di questo sport.

Nessun italiano è mai stato numero uno, Djokovic ha tanti punti da difendere, a differenza di Sinner e l’infortunio di Alcaraz aiuta e non poco il ranking dell’azzurro. Ora testa a Madrid ed in caso di exploit Sinner può fare davvero la storia, il primato non è cosi lontano, anzi tutt’altro. Per l’iberico la speranza resta invece di recuperare dall’infortunio il prima possibile.