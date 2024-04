Manchester City-Real Madrid: spareggio per la semifinale

Guardiola e i suoi che sognano di ripetere l’impresa della scorsa stagione. Con il tecnico che non vuole però già parlare di possibile triplete bis. Dopo il 3-3 dell’andata tornano a sfidarsi Manchester City e Real Madrid in quella che è oramai diventata una grande classica del calcio europeo cone i suoi che sognano di ripetere l’impresa della scorsa stagione. Con il tecnico che non vuole però già parlare di possibile triplete bis.

Manchester City, parla Guardiola

Ecco le parole del tecnico: “L’anno scorso ci ho iniziato a pensare dopo la Fa Cup. Il successo di questa stagione è che siamo lì, in tutto. Non possiamo negare che per noi sia stato un grande fine settimana: non pensavamo che Arsenal e Liverpool avrebbero perso. Adesso dipende da noi stessi. Il cammino è ancora lungo, in una settimana possiamo perdere tre competizioni“.

Dall’altra parte il Real vuole provare a vendicare l’eliminazione cocente della scorsa stagione. Con i ragazzi di Ancelotti che non possono permettersi di mancare la semifinale.

Real Madrid, parla Ancelotti

Ecco le parole del tecnico: “Spettacolo anche al ritorno? Credo di sì, è una partita aperta, giocata tra due squadre forti. Siamo consapevoli delle difficoltà ma anche delle nostre qualità, cercheremo di dare il massimo. È stata una partita aperta e cercheremo di tenerla aperta anche al ritorno”

Una sfida quindi che dopo il 3-3 dell’andata è pronta a regalare nuovamente spettacolo e che potrebbe decretare non solo una finalista ma anche la futura vincitrice della Champions League…