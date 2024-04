Real Madrid-Manchester City, parata di stelle per un obiettivo comune

Archiviate le giornate dei vari campionati europei, da domani torneranno in campo le squadre pronte a giocarsi la gloria europea. In Champions League l’attesa maggiore porta dritti a Madrid, dove domani il Santiago Bernabeu sarà lo splendido teatro della sfida tra Real e Manchester City. Una sfida che sembra una finale anticipata e che riporta alla memoria ciò che è accaduto non molti anni fa, una parata di stelle e un crocevia importante per due tra le maggiori favorite per la vittoria finale.

Il Real Madrid, ogni anno, sembra utilizzare sempre lo stesso copione: una partenza stagionale a rilento, calma, per poi accelerare nella fase decisiva. Non c’è squadra più esperta di quella Blanca in questa competizione, così come non c’è allenatore più esperto di Carlo Ancelotti, che vuole arrivare a un altro record e alzare nuovamente la coppa dalla grandi orecchie. Il Real, quest’anno, ha cambiato molto e ha cercato di ringiovanire il proprio undici titolare, e i risultati gli stanno dando ragione, con un primato in Liga e un cammino in Champions che non ha avuto particolari intoppi.

Dall’altra parte c’è il City, che dopo aver alzato al cielo la coppa lo scorso anno vuole un bis che sarebbe storico. I Citizens sono ancora in corsa per la Premier e sicuramente si stanno sforzando di più, con una lotta a tre con Arsenal e Liverpool che potrebbe togliere energie determinanti in chiave europea. In queste partite, però, tutto si annulla: Real Madrid e Manchester City sono pronte a regalare spettacolo.

Real Madrid-Manchester City, le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Tchouameni, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius. All.: Ancelotti.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ortega; Lewis, Ruben Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri; Foden, Bernardo Silva, De Bruyne, Grealish; Haaland.