Lazio, altri punti buttati via. Il copione resta lo stesso

Un pareggio amaro, amarissimo per la Lazio, che all’U-Power pareggia 2-2 contro il Monza e rallenta la personale corsa Champions League. Una partita iniziata e letta bene dagli uomini di Igor Tudor, che per due volte sono andati in vantaggio facendosi però rimontare in altrettante occasioni. La formazione biancoceleste, con una vittoria, poteva mettere ulteriore pressione alla Roma, che questa sera affronterà all’Olimpico la Juventus. E invece i due punti persi pesano troppo, perché ora la Fiorentina potrebbe avvicinarsi e i capitolini, insieme all’Atalanta, potrebbero allungare in questo decisivo rush di stagione.

Tudor sta dando una grande identità a questa squadra che soltanto poche settimane fa sembrava smarrita, ma i biancocelesti hanno attuato ieri gli stessi errori commessi in più occasioni, su tutte nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Le partite finiscono quando arbitro fischia, diceva Vujadin Boskov. Non è la prima volta che accade e non è la prima volta che la Lazio perde punti a un passo dal fischio finale, manca quella concentrazione finale e un attenzione ai dettagli che, in un campionato tecnico-tattico come quello italiano, deve esserci sempre.

La strada per la qualificazione alla prossima Champions League resta tortuosa, anche perché le dirette concorrenti non hanno alcuna intenzione di fermarsi. In queste ultime partite bisogna però dimostrare una mentalità diversa, perché la Champions bisogna meritarla anche attraverso prestazioni ruvide ma che portano al massimo risultato aspirabile.