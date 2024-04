Alonso-Ferrari, è clamoroso: tifosi commossi

Fernando Alonso ha trascorso momenti incredibili con la Ferrari, sfiorando due volte il titolo mondiale: i tifosi sono commossi per l’ultimo riferimento

Il bicampione spagnolo ha trascorso 5 anni a Maranello, tra il 2010 e il 2014, diventando vice-campione nella sua prima stagione e nel 2012. Sicuramente avrebbe meritato di più con il Cavallino e c’è chi vorrebbe rivederlo con la tuta della Rossa.

La Formula 1 tornerà ad accendere i motori il prossimo week end con il Gran Premio della Cina. Sarà un evento a suo modo storico visto che segnerà il ritorno del Circus a Shanghai dopo un’attesa che dura dal 2019. La pandemia di Covid ha posto fine ad una gara che ininterrottamente era presente in calendario dal 2004. La Ferrari ha tutte le intenzioni di avvicinarsi alla Red Bull nel prossimo week end, avendo la SF-24 delle caratteristiche tecniche che potrebbero esaltarsi tra le curve cinesi. Rispetto a Suzuka a Maranello sono sicuri che il distacco dalla RB20 sarà più contenuto e ci potrà essere battaglia.

Storicamente la pista asiatica è favorevole alla Ferrari, che nel corso delle 16 edizioni ha trionfato in 4 occasioni con Barrichello, Schumacher, Raikkonen e Alonso. L’ultimo acuto porta proprio la firma di Fernando Alonso, che si impose nell’edizione del 2013, al penultimo anno di permanenza a Maranello. In quella stagione l’asturiano era reduce dal secondo posto iridato del 2012, con il titolo sfumato all’ultima gara in Brasile e delle premesse che potevano far sognare la marea rossa.

Fernando Alonso, dolcissimo ricordo con la Ferrari in Cina: che vittoria nel 2013!

Alonso vince il Gran Premio della Cina 2013 con una prova magistrale, in un campionato in cui la superiorità della Red Bull di Vettel fu intuibile sin da subito. Lo spagnolo scattò dalla terza posizione in griglia, dovendo fare i conti con una Qualifica non perfetta. Dopo aver sorpassato la Lotus di Raikkonen al via, riuscì a beffare Lewis Hamilton al giro 4, conquistando la vetta della corsa.

Dopo i pit stop furono necessari altri tre colpi da maestro, ai danni di Button, Hulkenberg e Vettel, per andarsi a conquistare il gradino più alto del podio. Il successo fu celebrato alla grande dal suo ingegnere di pista dell’epoca, Andrea Stella, oggi team principal della McLaren.

Anche per Fernando quella è stata l’ultima vittoria a Shanghai e sicuramente una delle più belle della sua carriera. La sua speranza è che ci possa essere presto un bis magari a bordo dell’Aston Martin.

Angelo Papi