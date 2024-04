Ultimatum Marquez: è successo di tutto

Marc Marquez al centro della scena con un ultimatum che sta facendo discutere tutti: tifosi e addetti ai lavori sono spiazzati

Per Marc Marquez è arrivato un pesantissimo zero nella gara di Austin e questo ha rovinato i suoi piani. La competitività sul COTA è stata confermata anche in questa edizione ma un banale errore ha compromesso tutto.

Ci si aspettava di più dall’inizio di stagione del fenomeno di Cervera. L’approdo in Ducati era stato festeggiato dai suoi tifosi come il punto di svolta in questa fase della carriera. Dopo aver superato la soglia dei 30 anni il campione ex Honda ha deciso di rimettersi in gioco e di provare a dare seriamente l’assalto al nono titolo iridato. Eguagliare o magari superare Valentino Rossi è sempre stato un obiettivo concreto del #93 e gli sta dando le motivazioni per spingere a fondo.

Dopo una doppia top-5 nella Sprint e nella gara di Losail, Marquez ha subito la prima battuta d’arresto a Portimao. Al sabato è riuscito a salire sul podio con una prova molto consistente, mentre la domenica tutti ricordano il suo incidente con Pecco Bagnaia, costato un doppio zero ad entrambi. Le premesse prima del Gran Premio del Texas erano importantissime, specie considerando che sul COTA Marc è praticamente il padrone di casa.

Marc Marquez, avvio di stagione deludente: a Jerez sarà già decisiva

Un secondo posto nella Sprint Race americana aveva inaugurato un ottimo week end, condito anche dalla prima fila in Qualifica e dall’ottimo passo gara mostrato al venerdì. Anche la domenica non era iniziata affatto male e dopo qualche affanno (e contatto) in partenza, Marquez era riuscito a conquistare la vetta della classifica davanti al rookie terribile Acosta.

Poche curve però ed è arrivato l’errore fatale, con una chiusura di anteriore che nemmeno con il suo proverbiale gomito è riuscito a salvare. Risultato finale un altro zero in classifica che lo allontana ancor di più da Martin, Bastianini, Acosta e gli altri pretendenti al titolo. Anche Bagnaia, arrivato quinto, gli ha guadagnato dei punti che alla fine potrebbero pesare.

Come riportato dalla stampa spagnola il Team Gresini è contento del suo rendimento ma dall’altro lato si attendeva forse meno errori nelle fasi calde. Il prossimo appuntamento a Jerez, per il GP di Spagna sarà già decisivo per capire tante cose. C’è aria di ultimatum intorno a Marquez. Il futuro è tutto da scrivere.