Atalanta, Gasperini festeggia: “Abbiamo eliminato una grande squadra, con un grande allenatore”

Gian Piero Gasperini è andato ai microfoni di Sky dopo la gara tra Atalanta e Liverpool che, nonostante la vittoria dei Reds, ha premiato la Dea. Impresa della squadra del tecnico di Grugliasco che elimina la squadra di Klopp nonostante l’assedio degli inglesi questa sera.

Gasperini sull’impresa della sua Atalanta: “Questa è una bella medaglia”

Un Gian Piero Gasperini raggiante si è presentato ai microfoni di Sky per commentare il passaggio dell’Atalanta in semifinale. Un successo che aiuta la Dea anche nella corsa Champions League in campionato, perché ora la Serie A avrà 5 posti nella massima competizione europea del prossimo anno: “Abbiamo dato un bel contributo anche noi. Quest’anno ancora di più in questo senso e abbiamo eliminato una grande squadra, contro un grande allenatore grazie anche al nostro pubblico. Siamo molto felici, da domani penseremo alle prossime gare”.

All’ex tecnico del Genoa è stato chiesto anche se l’eliminazione di una squadra di grandissimo blasone come il Liverpool sia il capolavoro della sua carriera: “Non lo so, penso che nella mia carriera non ci sono delle coppe, ma diverse medaglie: questa è una bella medaglia”.

Sulla prestazione della sua squadra cominciata subito in salita col rigore provocato dalla mano di Ruggeri: “Abbiamo preso in questa stagione troppi rigori in maniera ingenua. Forse da quel rigore abbiamo costruito una bellissima gara. Oggi c’era grande attenzione, una grandissima dimostrazione atletica e difensiva – Gasperini è un perfezionista e non si accontenta – Con un po’ più di lucidità avremmo potuto anche segnare. E’ stata una partita molto veloce, molto combattuta, a me è piaciuta molto vista da fuori”.