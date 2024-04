Atalanta in paradiso, perde contro il Liverpool, ma è in semifinale!

L’Atalanta completa il capolavoro e perdendo solo 0-1 contro il Liverpool conquista la semifinale di Europa League. I bergamaschi reggono senza troppi problemi all’assedio dei Reds. E tutto nonostante l’iniziale vantaggio. È festa a Bergamo per un risultato storico in casa nerazzurra.

Liverpool subito avanti, l’Atalanta resiste

Come ci si attendeva, al Gewiss Stadium il Liverpool parte subito forte e l’Atalanta deve resistere. I nerazzurri faticano inizialmente a reggere il ritmo dei Reds e l’effetto è l’errore di Ruggeri. L’esterno dell’under 21 affronta un cross di Alexander-Arnold col braccio in area di rigore. Per l’arbitro non ci sono dubbi e dal dischetto fa 0-1 Salah. Gli inglesi provano ad approfittare di un momento di smarrimento della squadra di Gasperini, ma creano solo potenziali occasioni.

La Dea si assesta e la partita si fa più equilibrata. Il Liverpool spinge, ma l’Atalanta regge egregiamente dietro e riparte anche pericolosamente. Due azioni pericolose della Dea, in cui arriva anche il gol di Koopmeiners, sono viziate da fuorigioco in avvio. E così si chiude il primo tempo.

L’Atalanta resiste e vola in semifinale

Nell’avvio di secondo tempo, il Liverpool riparte fortissimo ma ancora una volta trova la solida risposta dell’Atalanta. I nerazzurri rischiano solo quando i Reds provano a lanciare lungo, ma la trappola del fuorigioco funziona. I bergamaschi annullano tutte le armi principali del Liverpool. La difesa della Dea non lascia spazio alle temibili ali della squadra inglese. Di fatto nel finale non accade più nulla. Nel finale l’Atalanta resiste senza alcun problema agli attacchi del Liverpool fino al triplice fischio!