Non solo il Napoli, Stefano Pioli è corteggiato anche dal Bologna in caso di addio di Thiago Motta. Secondo quanto raccolto dal nostro Gianluigi Longari, si apre quindi la clamorosa possibilità di un ritorno del tecnico Emiliano nella squadra felsinea. Pioli infatti ha già allenato il Bologna dal 2011 al 2014, raccogliendo in 97 partite 32 vittorie, 28 pareggi e 37 sconfitte.

