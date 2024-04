Il Bologna è in Europa, ma non si accontenta e Zirkzee rilancia

Grazie al pareggio domenica sera tra Napoli e Roma, il Bologna è aritmeticamente sicuro di essere nelle coppe europee. Nessuna combinazione che comporti anche la vittoria della Coppa Italia da parte dell’Atalanta può più togliere ai rossoblù l’arrivo nelle coppe. Ma la società, nonostante l’aritmetica certezza di essere nella prossime di essere nelle coppe, punta al bersaglio grosso, la Champions League. Infatti, sui canali social del Bologna non si è vista la minima celebrazione di questo evento.

Zirkzee e il Bologna in Europa: “Il lavoro non è finito”

Il messaggio è forte e chiaro il Bologna è in Europa, ma la società vuole la Champions League. Un messaggio verso l’esterno, ma anche per i suoi giocatori. Lo ha recepito evidentemente un uomo simbolo di questa stagione dei felsinei come è Joshua Zirkzee. Il giocatore olandese ha postato ieri nelle sue storie Instagram il celebre video di Kobe Bryant che, dopo il 2-0 dei Lakers nelle Finals del 2009 di NBA contro i Celtics dice “Job’s not finished”. Il lavoro non è finito. Come quello del Bologna che vuole l’approdo nella massima competizione europea.



Partita dopo partita

Di fronte a questa situazione, l’ambizione dei rossoblù non ha limiti. Il pareggio con l’Udinese è solo un incidente di percorso. E con il Torino venerdì sera è il momento di rilanciare la sfida. Lo sa bene Thiago Motta che non molla un centimetro e guarda sempre poco più avanti. Partita dopo partita, la sua concentrazione si sposta sull’avversario successivo. E oltre questo obiettivo non c’è altro, solo l’intenzione di fare il massimo possibile col Bologna. Le domande sul futuro non sono nemmeno prese in considerazione. Anche se questo futuro potrebbe essere lontano da Bologna, anche se ormai ha portato la squadra rossoblù in Europa.