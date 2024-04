Serie A, il 5° posto in Champions League ora è una cretezza

Il passaggio del turno della Fiorentina ai supplementari contro il Viktoria Plzen e il passaggio alle semifinali dell’Atalanta, ai danni del Liverpool ha regalato alla Serie A il posto bonus in Champions League. Il vantaggio è diventato incolmabile per tutti i campionati che inseguono la nostra Serie A che peraltro può ancora contare su tre squadre in corsa per la vittoria di Conference ed Europa League

Serie A irraggiungibile per il bonus Champions League

Coi passaggi del turno della Fiorentina e dell’’Atalanta, l’Italia è salita a 19.429. E così il vantaggio sul terzo posto, ora occupato dall’Inghilterra con 17.250 punti, è abissale e ormai incolmabile. Non c’è più nulla da fare. La Serie A avrà 5 posti nella prossima Champions League. Una possibilità in più per tutte quelle che non hanno ancora la certezza o sperano di rimontare. La Juventus potrà quindi fare la sua corsa sull’Atalanta, così come Bologna e Roma. La stessa Dea, oltre alla strada attraverso l’Europa League, potrà puntare al 5° posto.

Allo stato attuale delle cose, quindi, il nostro massimo campionato accederà alla prossima Champions League con cinque formazioni. Inter già sicura, Milan vicinissimo alla qualificazione matematica, la Juventus molto più vicina grazie al +12 (anche se con una partita in meno), e per il momento sono in Champions anche Bologna e Roma.

Una grande notizia per la Serie A che si presenterà nella nuova versione della Champions League con una rappresentanza enorme.