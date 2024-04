Tifosi in apprensione per Carlos Alcaraz, il problema è serissimo

I tifosi sono estremamente preoccupati per il campione spagnolo Carlos Alcaraz, soprattutto per le ultime dichiarazioni che ha rilasciato: ecco cosa sta succedendo

I tifosi di Carlos Alcaraz sono molto preoccupati. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che le sue ultime dichiarazioni, rilasciate in conferenza stampa, hanno causato un vero e proprio “terremoto” mediatico. La conferma arriva dallo stesso 20enne che ha fatto ben capire di essere a rischio in vista del prossimo “Master 1000” di Madrid. Non è affatto un mistero che il nativo di Murcia non stia vivendo uno dei periodi migliori della sua carriera sportiva.

Soprattutto per via dell’infortunio all’avambraccio destro che lo sta condizionando in maniera pesante. Tanto è vero che non ha potuto disputare il torneo a Montecarlo e quello di Barcellona. La notizia era nell’aria già da qualche giorno, ma la conferma ufficiale l’ha voluta dare proprio lui. Un fastidio fisico che lo ha tormentato per un bel po’ di tempo. Sembrava che potesse risolversi da un momento all’altro, ed invece il dolore continuava a persistere.

Carlos Alcaraz, a rischio Madrid: lo spagnolo parla chiaro

Il suo obiettivo era quello di giocare a Montecarlo, ma per causa di forza maggiore non ha potuto. Riposo d’obbligo per recuperare quante più forze possibili per Barcellona. Sembrava che il peggio fosse passato quando la scorsa settimana ha disputato un test con esisto positivo. La mattina di domenica 14 aprile, però, la doccia fredda: il dolore era aumentato.

“È stato il primo giorno in cui ho colpito con il dritto dopo Montecarlo. Non è stato come ci aspettavamo. Anche in questo caso ho notato la stessa cosa, ogni volta che aumentavo l’intensità sulla destra cresceva il disagio”. Afferma che non si è trattata di una scelta facile, ma la miglior decisione è stata quella di non giocare per non aggravare la sua situazione fisica. La parola d’obbligo, in questo momento, è una sola: recupero.

Poi ha continuato dicendo: “Voglio andare al Mutua Madrid Open ma al momento non ho certezze. Mi hanno detto alcune scadenze, che ho rispettato bene, ma non ho ancora avuto quel feeling che cercavamo“. Insomma, non vuole dare false speranze ai tifosi, ma vede molto difficile una sua presenza nella capitale spagnola in vista del torneo. Poi l’augurio ed il messaggio finale ai suoi sostenitori: “Spero di vedervi tutti lì e che le cose vadano per il meglio“.