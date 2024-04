Vince ancora la Lazio, 1-0 a Marassi contro il Genoa, e sale a quota 52 punti. Lazio temporaneamente 6^, davanti all’Atalanta, che però al momento ha due partite da recuperare.

Genoa più pericoloso della Lazio nel 1° tempo

Gilardino se la gioca con il tridente pesante formato da Gudmundsson, Retegui ed Ekuban. Mentre in casa Lazio, Tudor mette comunque in campo i partenti Felipe Anderson e Luis Alberto. Quest’ultimo senza la fascia da capitano, oggi sul braccio di Marusic in assenza di Immobile. Pronti, via, e il Genoa ci prova subito con Ekuban, la Lazio soffre le sortite del Grifone. Poco dopo, infatti, è ancora il Genoa ad andare più vicino al gol con una bella conclusione di Retegui che finisce alta sopra la traversa di pochissimo.

La squadra di Tudor si segnala solo per l’infortunio di Lazzari al 36′, sostituito da Hysaj. Nel finale della prima frazione poi è ancora Ekuban ad avere una buona occasione, ma il suo tiro è largo di poco. 0-0 alla fine del primo tempo tra Genoa e Lazio.

Luis Alberto decide la gara

In avvio di ripresa, Tudor inserisce Romagnoli per Casale. La Lazio alza il ritmo e prende il controllo della gara, ai danni del Genoa. Pian piano, i biancocelesti prendono campo. E dopo alcuni tentativi, alla fine arriva il gol proprio di Luis Alberto. Felipe Anderson gioca un pallone in profondità dalla fascia dentro l’area con una traccia illuminante per Kamada. Il giapponese si inserisce e dal fondo mette palla indietro al centro dell’area dove trova lo spagnolo che segna il più facile dei gol.

Nel finale il Genoa ci prova, ma la Lazio resiste senza grandi patemi e vince la seconda partita consecutiva.