Atalanta, a Monza con la scia dell’entusiasmo europeo

L’Atalanta continua alla grande il suo cammino in Europa League. La storica impresa messa a segno contro il Liverpool ha lanciato la Dea anche con la proiezione verso il campionato. Gasperini, nella conferenza stampa post-qualificazione, ha inquadrato così la sfida: “Probabilmente è la sconfitta più accettata. Il risultato dell’andata ha condizionato la gara, il rigore poteva complicarla ancor di più, ma abbiamo costruito la qualificazione da quel momento in poi. Sono veramente orgoglioso e felice per questi ragazzi, prima che degli ottimi calciatori sono delle persone molto affidabili. Sono doppiamente felice”.

E questa sera, contro il Monza, i nerazzurri proseguiranno sulla scia dell’entusiasmo europeo. Potendo contare su un gruppo che rema tutto dalla stessa parte, vale a dire quella della verticalità. Non c’è alcuna volontà di rinunciare all’approccio offensivo, i nerazzurri certificano numeri davvero interessanti e c’è voglia di proseguire sul binario intrapreso. Perché il finale di stagione può essere davvero soddisfacente…