L’addio è già scritto: Formula 1 rovente

A margine del GP della Cina s’infiammano nuove indiscrezioni circa la prossima stagione di Formula 1, con un addio che potrebbe trascinarsi dietro numerose polemiche, interne e non solo

Di certo non il più promettente inizio di stagione per la scuderia in questione. I risultati non sono stati i più soddisfacenti fino ad ora e alle situazioni di pista si aggiungono quelle riguardanti l’armonia interna al team. Ben presto o meglio al termine di questa lunga annata sportiva andrà presa una decisione riguardo la convivenza dei piloti, che sarà necessariamente interrotta a spese di uno dei due.

La disputa fra Pierre Gasly ed Esteban Ocon in Alpine ormai non è più un mistero. Uno dei due a fine anno lascerà la squadra, generando un cambiamento che sarà all’insegna delle grandi novità. I francesi non sarebbero però sorpresi da questa possibilità, bensì parrebbero pronti ad affrontarla, anche perché si respira nell’aria da tempo. La scuderia è pronta a reagire e pare che i suoi vertici stiano già organizzando una strategia adatta ad affrontare ogni eventuale opportunità che dovesse spuntare sul mercato dei piloti.

Chi dei due sembra più prossimo a lasciare Alpine? Questo è il vero dubbio. Il 27enne Ocon è un pilastro del team fin dal 2020, anno del suo arrivo. Attraverso un grande lavoro fatto di continuità e abnegazione, è divenuto una stella e un riferimento per l’equipe francese e i punti apportati si sono rivelati chiave per la crescita della scuderia. Al contempo, Pierre Gasly – appena arrivato nel team – ha sicuramente espresso un rendimento superiore alle aspettative, facendo in modo di affascinare i vertici dello stesso.

F1, la scuderia deve decidere: soltanto uno dei due resterà

Al momento sia Ocon che Gasly hanno sottolineato il legame al team. Nonostante ciò continuano a circolare indiscrezioni circa i contatti con altre scuderie del paddock. Alpine di certo non è all’oscuro del corteggiamento che ricevono i suoi piloti, perciò sta analizzando alcuni profili giovani come possibili candidati a raccogliere l’eredità di uno dei due.

A preoccupare è la serenità interna come evidenziato da ‘DonBalon.com’. La rivalità tra i compagni di squadra è sempre un argomento caldo e l’arrivo di un nuovo pilota potrebbe portare a un sovvertimento dell’equilibrio del team, che potrebbe avere impatto sulla stagione di F1. D’altronde ad Ocon è già accaduto nel 2022 con Fernando Alonso. Tutto dipenderà da come reagiranno e gestiranno la situazione i vertici di Alpine. Di certo non un compito facilissimo.