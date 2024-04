Monza-Atalanta 1-2: Gasperini torna a sorridere in Serie A

Nel posticipo domenicale l’Atalanta batte 1-2 il Monza e si porta al sesto posto in classifica a -1 dalla Roma. Monza che resta così a 43 punti all’undicesimo posto in classifica.

Monza-Atalanta, le formazioni

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio, Birindelli, Izzo, Marì, Kyriakopoulos; Bondo, Gagliardini; Colpani, Pessina, Zerbin; Djuric. All. Palladino

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Toloi, Hien, Kolasinac; Holm, Ederson, Pasalic, Bakker; De Ketelaere, Lookman; Touré. All. Gasperini

La partita

Tre punti d’oro per l’Atalanta, che in attesa di Roma-Bologna accorcia la distanza dalla zona champions. La Dea amministra per 80 minuti ma nel finale rischia di farsi riprendere. Il match si sblocca A 60 secondi dalla fine del primo tempo. Lookman dal corner pesca De Ketelaere, bravo a liberarsi della marcatura di Gagliardini e a trovare il settimo centro in campionato. Il raddoppio degli uomini di Gasp arriva al 72’. Bella ripartenza sull’asse Lookman-El Bilal Tourè, con il maliano che batte Di Gregorio e trova il secondo centro in campionato. Il Monza reagisce, ma troppo tardi.All’89 è infatti il subentrato Daniel Maldini a dimezzare lo svantaggio con un destro preciso dal limite. A 30 secondi dal 95’ è poi ancora Maldini che prova a pareggiarla da solo, ma il palo interno stavolta gli dice di no, per il rammarico brianzolo e la gioia bergamasca.

Alessandro De Simone