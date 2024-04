Napoli, al Castellani l’ennesima tappa di una stagione da dimenticare

Una resa incontrastata. Il Napoli si è consegnato sin da subito nelle mani di un Empoli che aveva piglio e voglia di conquistare i tre punti. E la truppa toscana ce l’ha fatta senza troppi patemi, registrando un approccio da dimenticare della banda di Calzona, che è incappata in un’altra sconfitta. Difesa inedita con l’inserimento di Natan, out Mazzocchi per influenza. In Toscana si è registrata l’ennesima tappa di una stagione assurda per come era iniziata e per come si sta concludendo.

De Laurentiis a fine stagione ovviamente farà le sue valutazioni, ma è probabilissima una rivoluzione sul piano tecnico. Alcune pedine cambieranno certamente aria, l’allenatore è ancora da stabilire. Servirà ripartire da zero perché l’annata successiva allo scudetto è stata a dir poco disastrosa.