Sinner-Berrettini, annuncio da brividi: è successo davvero

L’ex tecnico del talento azzurro è tornato sulla vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open. Le sue parole hanno stupito tutti

Gli ultimi anni del circuito Atp hanno evidenziato ormai come il tennis italiano sia assolutamente in buone mani. Prima Matteo Berrettini e poi recentemente Jannik Sinner hanno vissuto senza sosta giocando nella Top Ten mondiale ed entrambi con grandissimi risultati.

Il tennista romano è arrivato a diventare numero 6 al mondo, ha vinto tornei importanti ed è stato il primo italiano a raggiungere la finale a Wimbledon. Semifinale invece in altri Slam, a Matteo è mancato sempre quel quid per conquistare la vittoria ma in tanti hanno sognato grazie alle sue gesta. Gli infortuni e una mancanza di continuità hanno rallentato la sua ascesa, ma a fare da contraltare positivo ci ha pensato Jannik Sinner.

Questi è diventato il primo italiano a vincere uno Slam dopo diverso tempo ed ora è addirittura numero due al mondo. Il primo posto non è utopia ed una ‘buona run’ sulla terra battuta potrebbe portare al sorpasso nei confronti di Novak Djokovic. L’Italia non ha mai avuto un numero uno (a dire il vero neanche un numero due prima di Sinner) e anche per questo Jannik ha portato una Sinner-Mania. C’è però chi ricorda con emozione le vittorie sfiorate da Matteo Berrettini.

Berrettini-Sinner, le parole di Santopadre emozionano

Vincenzo Santopadre è l’ex coach di Berrettini, ora invece lavora per il giovane tennista francese Luca Van Assche. Anche lui di giovani talenti ne capisce e ha parlato ai microfoni di Punto de Break, ecco le sue parole:

“Tutti mi chiedono della crescita del tennis italiano ed è incredibile, c’è da dire che dietro a questi risultati c’è un sistema che funziona. Sinner? Sono molto contento della sua vittoria, conosco Vagnozzi e anche Jannik è un ragazzo speciale”. Poi Santopadre ha rivelato: “Quando Jannik ha vinto in Australia ho pensato che al suo posto poteva esserci Matteo Berrettini. D’altronde è un peccato, tra finale a Wimbledon e semifinale in altri Slam ci siamo andati davvero vicino”.

Matteo per alcuni ha perso il treno relativo alle vittorie, ma l’azzurro – ormai a 28 anni – vuole dimostrare a tutti di essere ancora competitivo e nei prossimi mesi l’obiettivo è tornare il prima possibile nelle prime posizioni. Recentemente ha vinto il torneo Atp Marrakech, vittoria che gli ha garantito il ritorno in Top 100. Su Berrettini Santopadre prosegue:

“Matteo è stata una fonte d’ispirazione per chi arrivava da dietro, prima di lui c’era anche Fognini ed entrambi hanno avuto grandi risultati per il tennis italiano”.