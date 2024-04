Torino-Frosinone 0-0, un punto che non accontenta nessuno

Termina 0-0 all’Olimpico grande Torino la sfida tra granata e gialloblù. Manca quindi il sorpasso all’Udinese il Frosinone. Ennesima frenata nella lotta all’Europa per il Toro.

Torino-Frosinone, le formazioni

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Linetty, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Okereke. All. Paro.

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, S. Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira. All. Di Francesco.

La partita, il primo tempo

3 minuti e il Torino rischia subito. Retropassaggio rischiosissimo di Vojvoda per Milinkovic-Savic, che riesce a spazzare via un istante prima dell’arrivo di Cheddira. Al 15′ ancora Frosinone pericoloso. Soulé si libera poco dopo la metà campo di Rodriguez e va alla conclusione da fuori area, con palla di poco al lato alla destra di Milinkovic-Savic. Al 23′ ancora Frosinone pericoloso ancora con Valeri. Schema da corner che porta al tiro dell’ex Cremonese da fuori area: palla sul fondo alla sinistra di Milinkovic-Savic. Al 25′ si vede per la prima volta il Toro. Dopo un cross di Vojvoda con successiva respinta coi pugni di Turati, il trequartista calcia dal limite dell’area e trova una deviazione di Mazzitelli in corner. 2 minuti ed è ancora il Frosinone pericoloso. Soulé pesca in area Mazzitelli, che di prima intenzione conclude sul fondo. Al 31′ pericoloso Zapata. Assist di Bellanova per Vlasic, che calcia trovando la respinta di un difensore avversario. La palla va nella zona di Tameze, che serve al centro l’attaccante colombiano. Conclusione di prima intenzione e palla sul fondo. Primo tempo che termina 0-0.

La partita, il secondo tempo

In avvio di ripresa ci provano una volta a testa. Al 57′ ci prova Okereke. L’attaccante va sul destro e calcia dal limite dell’area, con palla respinta da Turati. Un minuto e risponde Cheddira. Rodriguez scivola e l’attaccante ne approfitta, involandosi verso la porta granata. Entrato in area, calcia venendo anche un po’ chiuso da Bellanova e Milinkovic devia in angolo. Al 62′ è il turno di Valeri su punizione. Punizione battuta dall’ex Cremonese, con una deviazione che favorisce la parata di Milinkovic. Al 68′ entra Sanabria per Okereke. Poco dopo ancora Frosinone pericoloso con Soulé. Conclusione al volo su colpo di testa di Rodriguez dopo il corner, non prendendo per poco la porta. 4 minuti e ci prova ancora il Frosinone con Cheddira. Risposta dei ciociari, con il servizio di Brescianini per l’ex Bari che ci prova ma Milinkovic risponde alla grande. Al 91′ occasione per Zapata. Imbucata di Tameze in area per il colombiano, che da posizione defilata calcia alto sopra la traversa. Termina così la gara. Finisce 0-0.