Alex Zanardi foto da brividi: fan commossi

Migliaia di tifosi, italiani e non solo, sentono la mancanza delle imprese di un uomo coraggioso e mai fermo come Alex Zanardi.

Un uomo che ha senza dubbio ispirato molte persone è Alex Zanardi. L’ex pilota emiliano classe 1966 è una figura dello sport e della vita in generale di grande vanto per tutto il nostro Paese, tanto che il suo stile di vita e le sue imprese sono celebri in ogni angolo del globo.

Da anni ormai moltissimi tifosi italiani e persone che a lui si sono ispirate sperano di poterlo rivedere un giorno comparire in qualche sua avventura oppure anche solo poterlo rivedere in qualche evento per riuscire a riammirarlo. È infatti ormai da quello sfortunatissimo schianto durante la corsa di beneficenza in handbike del giugno 2020 che molte persone sognano di poter tornare a rivederlo, augurandogli ogni giorno di riprendersi al meglio da questo brutto incidente.

Spunta la foto del passato in Formula 1 di Zanardi e i fan si commuovono sul web

Nelle ultime ore ha fatto molti giri sul web una particolare foto di Zanardi nelle sue passate vesti di pilota di Formula 1. I più giovani probabilmente infatti non sanno che nel suo passato da sportivo a tutto tondo è riuscito anche a gareggiare negli anni ’90 come pilota di Formula 1 per ben quattro scuderie differenti.

Tante persone hanno avuto un sussulto al cuore rivedendo questa immagine che ritrae il campione italiano assieme alla modella Jodhi Meares pochi istanti prima del Gran Premio d’Australia valido per la stagione 1999. In quell’ultimo anno dello scorso secolo, infatti, Zanardi ha partecipato per l’ultima volta al campionato di Formula 1 come pilota alla guida della Williams.

Con la casa automobilistica britannica, (arrivata già dopo le esperienze con Jordan, Minardi e Lotus negli anni precedenti) si concluse anche l’avventura in F1 del pilota bolognese che poi si dedicò a moltissime altre discipline che ben conosciamo nella gloriosa carriera di questo sportivo a tutto tondo, sia prima che dopo l’incidente del settembre 2001 che gli fece perdere gli arti inferiori.

In attesa di poter rivedere dal vivo questo grande campione di vita nostro connazionale, molti fan gli hanno dedicato un pensiero o un commento sui social rivedendo questa immagine del passato ed è stata un ottimo aggancio per poter fare a lui e ai suoi cari un sentito “in bocca al lupo”.