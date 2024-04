Bologna, Thiago Motta: “Orgoglioso di allenare questi ragazzi”

L’allenatore del Bologna Thiago Motta ha rilasciato una intervista ai microfoni di ‘DAZN’ dopo la vittoria conquistata sul campo della Roma. All’Olimpico la squadra emiliana s’è imposta 3-1: “Ho detto ai ragazzi che sono orgoglioso di essere il loro allenatore. Sono venuti qui su un campo difficile, contro una squadra forte, e hanno fornito una prestazione di grandissimo livello, sia offensivamente che difensivamente. Questo mi lascia soddisfatto e contento, una grande prestazione contro una squadra che ha sempre voluto giocare”.

Bologna, Motta sulla Champions e la sua squadra

Ora la qualificazione in Champions è davvero a un passo: “Oggi penso solo a ciò che abbiamo fatto stasera, voglio godermi questo momento. Tutto il resto arriverà al suo tempo, oggi il nostro presente è molto bello e in questo momento pensare ad altro non significa nulla. Voglio vivermi questo bellissimo momento, sono grato a questi ragazzi e alla nostra gente“. Cosa ha di speciale questa squadra: “Ogni giocatore mette a disposizione del gruppo il suo massimo, la sua miglior versione. Il calcio cambia tantissimo e per questo rimaniamo nel presente, questa è una vittoria importantissima per noi e dà ancora più fiducia a questi ragazzi. I ragazzi si aiutano, comunicano, e poi quando hanno la palla si vede che hanno qualità e si divertono insieme. Stasera abbiamo nuovamente dimostrato che questi ragazzi stanno andando sulla strada giusta, sono davvero orgoglioso di allenare questi ragazzi“.

Thiago Motta su squadra e derby

Su Orsolini e Zirkzee: “Avevamo di fronte una squadra forte che attacca bene entrambi i lati. Ndoye sta bene e in questa partita era una opzione molto valida perché ha già fatto il quinto e ha una grande forza fisica. Orsolini ha fatto molto bene, ha realizzato dieci gol, ma per la partita di oggi era interessante iniziare con lui e credo abbia disputato un’ottima partita. E’ un giocatore che sta molto bene in questo momento, è molto giovane e deve continuare a lavorare. Fa bellissime cose in campo, deve continuare con la stessa fame, con la stessa voglia. I campioni si vedono alla fine, in settimana non era al 100%, si è allenato negli ultimi due giorni e finché è rimasto in campo ha fatto molto bene“.

Sul derby: “Sono passati tanti anni dal triplete, sto diventando vecchio ma ho bei ricordi. Oggi spero vinca la migliore squadra e io voglio continuare col mio Bologna, che sto molto bene e sono molto felice“.