Roma-Bologna 1-3, seconda sconfitta in Serie A per De Rossi: Motta a -2 dal terzo posto

Dopo il passaggio del turno in Europa League cade fragorosamente in casa la Roma contro il Bologna di Thiago Motta che torna al successo dopo gli ultimi due pareggi consecutivi contro Frosinone e Monza. I felsinei si portano così a -2 dalla Juventus terza.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Calafiori; Freuler, Aebischer; Saelemaekers, El Azzouzi, Ndoye; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.

La partita, il primo tempo

Parte forte il Bologna che dopo 3 minuti sfiora il gol. Inserimento centrale di Calafiori e palla messa in mezzo per El Azzouzi, anticipato dalla difesa giallorossa. Al 10′ prima occasione per la Roma con El Shaarawy. Cristante soffia il pallone a Calafiori, nell’azione subentra Dybala che mette in mezzo per il piattone alto sopra la traversa del numero 92. Passano 5 minuti e il felsinei trovano lo 0-1. Gol pazzesco del centrocampista marocchino: in rovesciata sul cross dalla sinistra di Calafiori. La palla accarezza il palo per poi infilarsi, niente da fare per Svilar. Al 20′ la Roma sfiora il pari. Errore in uscita di Lucumi che si fa rubare il pallone da Abraham, nell’azione subentra Paredes che mette a sedere Skorupski ma calcia fuori. In chiusura di primo tempo Saelemaekers colpisce la traversa. Punizione a giro del belga che supera la barriera e scende improvvisamente stampandosi sulla parte alta del legno. Non ci sarebbe arrivato Svilar. Poco dopo Zirkzee trova il raddoppio. Palla dentro di Saelemaekers aggiustata col petto da El Azzouzi per la giocata vincente del numero 9 olandese che si libera di Mancini e scavalca in uscita Svilar.

La partita, il secondo tempo

Parte forte la Roma e dopo 5 minuti sfiora l’1-2. Botta terrificante dalla distanza del numero 92 giallorosso sulla quale si immola Posch salvando sulla linea di porta. Al 56′ la Roma trova l’1-2 con Azmoun. Cross dalla destra di Pellegrini sul quale svetta l’attaccante iraniano che al terzo tentativo batte Skorupski dopo la doppia parata del portiere polacco. -1 che dura solo 9 minuti quando Saelemaekers fa 1-3. Zirkzee di prima intenzione verticalizza per il taglio centrale del belga che è lucido scavalcando in uscita Svilar con un morbido pallonetto. La Roma si getta in avanti e all’83’ sfiora il gol con Cristante. Corner calciato verso il centro da Dybala, sul quale stacca il numero 4 giallorosso senza riuscire a indirizzare verso lo specchio della porta. Altri 3 minuti e a provarci è Pellegrini. Ottimo riflesso di Skorupski su Azmoun, poi la girata del capitano giallorosso termina alta sopra la traversa. Al 91′ Castro trova l’1-4 ma la rete viene annullata per fuorigioco. Girata vincente sotto misura dell’attaccante argentino ex Velez, ma nel frattempo si era alzata la bandierina per segnalarne il fuorigioco. Dopo 6 minuti di recupero termina così la gara con il Bologna ora a -2 dalla Juventus e la Roma che deve già pensare alla trasferta di Napoli.