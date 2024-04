Coppa Italia, Lazio-Juventus: le formazioni ufficiali: sorpresa Alex Sandro

Di seguito le formazioni ufficiali di Lazio-Juventus, per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: si ripartirà dal 2-0 dello Stadium, targato Chiesa-Vlahovic. Non ci sarà lo squalificato Gatti per i bianconeri, mentre Tudor dovrà rinunciare a Kamada.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Hysaj, Guendouzi, Cataldi, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All. Tudor.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Alex Sandro, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.