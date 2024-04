Arsenal, che risposta sul campo. La vetta rimane alla portata

Pokerissimo dell’Arsenal al Chelsea ieri all’Emirates: i Gunners volano momentaneamente al primo posto a +3 dal Liverpool con una gara in meno e a +4 dal Manchester City con due gare in meno. La formazione di Arteta mette in evidenza tutti i limiti della squadra di Pochettino, ancora in difficoltà dal punto di vista difensivo: in 32 partite di campionato, i Blues hanno subito 57 gol.

Secondo gli ultimi dati, è la vittoria più larga per l’Arsenal nella storia dei derby con il Chelsea, superato il 5-1 del 1930 (regge ancora il 6-0 dei Blues del 2014). La squadra biancorossa vola a 77 punti in classifica, Chelsea umiliato e fermo a 47 punti, in nona posizione: in gol Trossard, poi le doppiette di White e Havertz. La qualificazione alla prossima Champions League è ormai ad un passo, visti gli undici punti di vantaggio dalla quarte in classifica, nonostante la delusione per la recente eliminazione con il Bayern Monaco.

4 giornate alla fine del campionato in attesa delle sfide mancanti di Reds e Citizens con l’Arsenal di Arteta che sogna di vincere una Premier League che continua a regalare emozioni e sorprese con tre squadre in lotta per il titolo in Inghilterra, per un campionato che potrebbe decidersi all’ultima giornata. Sognare non costa nulla, con la squadra di Guardiola che in caso di due vittorie supererebbe i Gunners al primo posto a +2.