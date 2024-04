Dubbi su Alonso: la canzone di Taylor Swift potrebbe parlare di lui

Alonso, il brano e il video confermano le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi: che frecciata nella canzone di Taylor Swift

Sebbene l’ipotesi non sia mai stata confermata dai diretti interessati, gira voce che un flirt ci sia stato eccome. Breve, ma intenso. Non ci sono prove, tuttavia, a supporto della tesi secondo la quale Fernando Alonso e Taylor Swift siano stati, in passato, innamorati. A meno che non sia vero, come pensano in tanti, che uno dei nuovi brani della cantante parli proprio del pilota di Formula 1.

In The Tortured Poets Department, ultimo album della cantautrice e attrice statunitense, ci sarebbe infatti una canzone il cui testo sembra alludere proprio allo spagnolo che guida l’Aston Martin. Non è la prima volta che Taylor fa riferimento, nei suoi testi, a personaggi famosi, ma è parso assai insolito che abbia inserito, nel brano sotto accusa, una metafora legata alla Formula 1. Non ci stupisce affatto, pertanto, che questa allusione abbia attirato l’attenzione e che sia stata passata, per così dire, al microscopio, onde appurare, appunto, cosa intendesse realmente dire tra le righe.

In iamgonnagetyouback, questo il titolo della canzone che è già famosissima, per ovvie ragioni, in ogni dove, usa la seguente figura retorica: “Sono un’Aston Martin che hai guidato dritto nel fosso, poi sei corso e ti sei nascosto”. Un verso che non è parso affatto casuale ma che sembrerebbe celare al suo interno, anzi, una frecciatina scoccata all’indirizzo del pilota iberico.

Alonso, che stoccata: Taylor Swift gliele ha “cantate”

La Swift, naturalmente, non ha né confermato e né smentito l’interpretazione che il pubblico ha dato di questa metafora, sapientemente infilata tra una strofa e l’altra. Mentre Alonso, dal canto suo, ha pubblicato sui social un video estremamente emblematico. Che ha tutta l’aria di essere, se vogliamo, un indizio inequivocabile relativo alla veridicità di queste ipotesi.

Nella clip, postata sul profilo TikTok dell’Aston Martin, lo si vede seduto su una poltrona con in mano un tablet. In sottofondo passa, guarda caso, il brano iamgonnagetyouback. Fernando è dapprima assorto, concentrato sul suo device; dopodiché alza lo sguardo, fissa la cam e si porta il dito alla bocca come a voler dire “Silenzio”. Cosa che suggerisce che non abbia gradito neanche un po’ quel riferimento, non troppo velato, alla sua persona e alla sua casa automobilistica del cuore.

Sono in tanti a pensare che non avrebbe avuto alcun senso pubblicare questo video, se fosse vero che fra loro non c’è mai stato alcun flirt. Con quella breve clip Alonso ha quindi confermato, in un colpo solo, sia la liaison, probabilmente già archiviata, che la frecciatina della Swift. Non servono altre prove, vero?