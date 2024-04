Verstappen alla Mercedes, colpo di scena: sfogo improvviso

La nuova querelle fa riemergere i vecchi dissapori tra Christian Horner e Toto Wolff: attacco pesantissimo. Ecco cosa sta succedendo

La Formula 1, si sa, è un mondo a se stante in continuo fermento. E spesso capita che anche quando il campionato entra nel vivo le vicende di pista non siano le uniche a riscaldare l’animo di appassionati ed addetti ai lavori. Un esempio lampante è quanto sta accadendo nelle ultime settimane all’interno del paddock, dove a tenere banco c’è una vicenda legata al mercato piloti.

Veniamo al dunque: come risaputo, Lewis Hamilton correrà un’ultima stagione tra le fila della Mercedes per poi iniziare una nuova avventura con la tuta della Ferrari. L’affare, ufficializzato alla vigilia del Mondiale, ha costretto la compagine di Brackley a mettersi alla ricerca di un sostituto del britannico. Tanti i nomi sul taccuino del team principal Toto Wolff, che però, da qualche tempo a questa parte, ha cominciato a puntarne uno in particolare: Max Verstappen, tre volte iridato attualmente in forza alla Red Bull.

Wolff tenta Max, Horner reagisce male: cosa sta succedendo

Da quando la notizia è trapelata, il manager austriaco ha ininterrottamente fatto una corte spietata a SuperMax e, stando ad indiscrezioni autorevoli, avrebbe già contattato l’entourage del pilota facendogli recapitare una proposta importante sotto il profilo economico. Qualcosa che, unita alle parole al miele pubblicamente spese da Wolff nei confronti del pilota, ha scatenato la reazione veemente di Christian Horner, boss della squadra di Milton Keynes. Cosa è successo nel dettaglio?

È successo che durante la conferenza stampa a margine del Gran Premio di Cina, Horner si è reso protagonista di un vero e proprio sfogo nei riguardi del collega austriaco e della Mercedes in generale. “Al momento credo che Wolff dovrebbe concentrarsi su altro, non sono i piloti il suo problema“, ha affermato il 50 enne di Leamington Spa.

Poi ha rincarato la dose sottolineando: “Oggi (domenica, ndr) abbiamo superato il numero di vittorie ottenute dalla Mercedes nell’era ibrida. Stiamo andando forte! Perché mai Max dovrebbe lasciare Red Bull? La Mercedes rappresenta la terza squadra con quella power unit, è dietro ai suoi clienti. Quindi penso che Toto farebbe meglio ad impiegare il suo tempo concentrandosi sulla sua squadra e non sul mercato piloti”.

Nel finale dell’intervista, Horner ci ha inoltre tenuto a rassicurare i fan della Red Bull affermando: “Vi garantisco che non c’è il minimo dubbio su dove correrà Max Verstappen nella prossima stagione“. Staremo a vedere se effettivamente così sarà. Quel che è certo, intanto, è che all’interno del paddock si respira un clima di grande tensione.