Real, a Monaco di Baviera per indirizzare subito la semifinale

Il Real Madrid s’appresta a vivere un’altra pagina di storia. Questa sera a Monaco di Baviera ci sarà l’andata della semifinale di Champions League. In ottica formazione ci sono un paio di assenze per Ancelotti, tutte e due in difesa. Out lo squalificato Carvajal e l’infortunato Alaba, che verrà coperto arretrando Tchouameni accanto a Rudiger.

Consueto 4-3-1-2 con la cabina di regia affidata a Kroos, coadiuvato da Valverde e Camavinga. Tra le linee ci sarà Bellingham, a supporto di Vinicius e Rodrygo.

Così Ancelotti ieri in conferenza stampa: “Abbiamo fiducia e rispettiamo molto i nostri avversari, che non hanno avuto una stagione fantastica in Bundesliga, ma hanno disputato una partita spettacolare contro l’Arsenal, che è molto forte in Europa. Erano due partite da vincere, oltre che di qualità e di storia, simili alla nostra”.