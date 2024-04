“Se non vuoi correre, vattene”: guerra aperta in Formula 1

Il Circus della Formula 1 sta per fare tappa a Miami dove si svolgerà la sesta gara della stagione. Nel frattempo esplode una clamorosa polemica

Tutti a Miami. Il Circus della Formula 1 si allontana dal sud est asiatico e si dirige verso gli Stati Uniti, per la precisione a Miami. È sul circuito della capitale della Florida che domenica prossima si disputerà la sesta gara del mondiale 2024, un titolo piloti che finora ha visto il dominio più o meno incontrastato della Red Bull e di Max Verstappen.

A tenere banco in queste ultime ore però è una clamorosa polemica, l’ennesima in realtà, legata soprattutto a un calendario così fitto di impegni da risultare per molti quasi insostenibili. Nel corso degli anni siamo passati dai 16/17 Gran Premi di una ventina di stagioni fa agli attuali 24.

Uno sproposito secondo i piloti, un sintomo di crescita e di sviluppo per proprietari e organizzatori della Formula 1. Ha iniziato proprio Max Verstappen ad alzare la voce contro la decisione di aumentare il numero delle gare: “Se continua così non correrò a lungo in Formula 1“, la minaccia non troppo velata del fuoriclasse olandese campione in carica.

Al pilota di Hasselt si è aggiunto qualche giorno fa Fernando Alonso che in attesa di fare chiarezza sul suo futuro in Formula 1 ha criticato aspramente la decisione del CEO Stefano Domenicali, prendendo le mosse da quanto già affermato da Verstappen. Ma nelle ultime ore è arrivata la replica, non proprio conciliante, dello stesso Domenicali.

Formula 1, la risposta a muso duro spiazza Alonso: tifosi senza parole

Da quando il colosso americano della comunicazione, Liberty Media, ha acquistato la Formula 1, i tifosi hanno assistito a una serie impressionante di cambiamenti, con una frequenza e una rapidità senza precedenti. E soprattutto l’aumento del numero di gare è stato ed è ancora oggetto di discussione, sia tra gli appassionati che tra i piloti stessi.

Stefano Domenicali, che di queste novità è il principale ispiratore, aveva risposto per le rime a Verstappen e ora concede il bis nei confronti di Alonso: “Credo che 24 sia il numero ideale in questo momento, nonostante qualcuno pensi il contrario”. Questa la prima frecciata che non è niente in confronto alla seconda.

“Penso che 24 gran premi sia molto meglio di 12. Se vuoi guidare qui – il messaggio rivolto ai piloti contestatori riportato da ‘ElNacional.cat’ -, puoi farlo ogni giorno. Se non vuoi correre in Formula 1, non sei obbligato a farlo“. Si attende la controreplica di Alonso e di chi la pensa come lui.