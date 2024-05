Hamilton ribalta la classifica: ultim’ora Ferrari

Sentenza netta che non lascia spazio all’interpretazione, c’entrano Lewis Hamilton e la Ferrari: ecco di cosa si tratta

Il campionato 2024 di Formula 1 vivrà questo fine settimana il sesto dei ventiquattro appuntamenti della stagione, ma – complice la netta superiorità palesata dalla Red Bull e da Max Verstappen – lo sguardo di tanti è già proiettato all’anno che verrà. Soprattutto nell’ambiente Ferrari, che nel 2025 vedrà iniziare una nuova era con protagonista il sette volte iridato Lewis Hamilton.

Dopo tredici anni trascorsi tra le fila della Mercedes, il nativo di Stevenage si trasferirà infatti a Maranello per realizzare il suo sogno da bambino: indossare la tuta della Rossa. L’affare, ufficializzato lo scorso 1° febbraio e prontamente ribattezzato “l’operazione del secolo”, ha generato grande scalpore all’interno del paddock e tra i supporters della Ferrari. Questi ultimi, come spesso capita, si sono divisi in due ‘fazioni’: da una parte c’è chi ritiene Lewis l’uomo giusto per riportare il Cavallino Rampante sul tetto del mondo dopo oltre quindici anni di digiuno; dall’altra, invece, c’è chi è convinto che i vertici del team emiliano avrebbero fatto meglio a continuare ad investire su Carlos Sainz, anziché puntare su un pilota che arriverà in Italia a quarant’anni inoltrati.

Hamilton-Ferrari, quali prospettive? La ‘sentenza’ del campione del mondo

Quale delle due fazioni ha ragione soltanto il tempo – o meglio, la pista – potrà dirlo. Intanto, il futuro approdo di Hamilton alla Ferrari continua a far parlare di sé nonostante manchino ancora diversi mesi alla fine del campionato. Stavolta, a dire la sua cieca la vicenda ci ha pensato Jacques Villeneuve, campione del mondo di Formula 1 ed attualmente opinionista televisivo. Vi diciamo subito che il 53enne canadese rientra tra coloro che guardano con grande ottimismo all’affare realizzato da Fred Vasseur e soci.

“Hanno bisogno che accada qualcosa di buono perché hanno passato gli ultimi 10-15 anni senza riuscirci. Lewis potrebbe permettere alla Ferrari di lasciare indietro il passato e finalmente arrivare nel futuro. Questa potrebbe essere la versione 2.0 della Ferrari. È il più grande pilota di tutti i tempi che si unisce alla squadra più grande di sempre”, ha sottolineato l’ex Williams, Renault e Sauber in un’intervista concessa ai microfoni di ‘GPFans.com’.

Inutile dire che il parere autorevole del classe ’71 proveniente dal Quebec (molto stimato dai seguaci della Formula 1) ha già fatto registrare qualche ripensamento nell’ambiente ferrarista. La speranza di tutti, scettici compresi, è che la sua possa rivelarsi una piacevole profezia.