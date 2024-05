Serie A, 35esima giornata: domenica Roma-Juve! Lazio in trasferta a Monza, Napoli ad Udine

Partirà questa sera la 35esima giornata di Serie A. Se il titolo è stato ormai assegnato, ci sono ancora diverse situazioni in bilico, in particolare tra la corsa per l’Europa e la lotta salvezza.

Spicca Roma-Juventus, in programma domenica alle ore 20,45. La squadra di Allegri è attualmente terza in classifica con 65 punti, due in più del Bologna quarto e sei in più proprio dei capitolini. Quest’ultimi hanno un esiguo vantaggio sull’Atalanta sesta e, considerando che la Dea deve ancora recuperare un match, hanno necessità di completare lo sprint finale per garantirsi l’accesso alla Champions League.

La gara potrebbe essere molto equilibrata, come dimostrano le quote: segnaliamo il segno “X” finale, su Planetwin365 a 3,05; su WilliamHill 3 e su Betclic 2,96. Da segnalare anche la quota dell’Under 2,5, immaginando che durante i 90 minuti di gioco non vengano segnate più di due reti: parliamo di 1,55 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 1,57 e su Betclic 1,50. Tra i risultati esatti, si può provare l’1-1 finale: parliamo di 6,24 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 5 e su Unibet 5,10.

Non agevolissima la trasferta del Napoli di Calzona, impegnato con l’Udinese al Bluenergy. I partenopei stanno inseguendo ancora delle flebilissime speranze di poter conquistare il quinto posto anche se i 50 punti finora raccolti possono, probabilmente, più essere utili ad ottenere un settimo posto ora distante cinque lunghezze. I friulani, invece, sono terzultimi con 29 punti, due in meno dell’Empoli quartultimo. Il successo del Napoli pagherebbe 1,95 volte la posta su Planetwin365; su Unibet 1,87 e su Betclic 1,90. Non sarebbe assurdo pensare ad una gara ricca di gol: su Planetwin365, l’Over 2,5 è a 1,75; mentre su Unibet è a 1,73 e su Betclic 1,71.

Giocherà in trasferta anche la Lazio di Tudor. I biancocelesti affronteranno il Monza al Brianteo, dopo aver vinto tre delle ultime quattro partite disputate. Attualmente, Immobile e compagni ricoprono la settima posizione con 55 punti e possono ancora ambire al quinto posto. La squadra di Palladino, invece, è 11esima con 44 punti e non ha molto da chiedere al campionato. Molto allettante la quota dell’“Over 2,5 Ospite”, ipotizzando che i biancocelesti segnino almeno tre reti durante la partita: parliamo di 3,86 volte la posta su Planetwin365; su Unibet 3,75 e su Betclic 3,40.