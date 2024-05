Polemica nel tennis, un grande ex dà del bugiardo a Nadal

Mentre tutti gli appassionati di tennis aspettano con ansia di vedere Nadal al Roland Garros, un ex collega parte all’attacco dello spagnolo

Se volete, chiamatela semplicemente ‘una voce fuori dal coro’. Un modo per leggere le cose sotto un’altra prospettiva, usando un altro punto di vista, che poco si lascia condizionare dall’emozione dell’evento, dalla suggestione che questo metterebbe in ballo se poi si verificasse davvero.



Non è inusuale, quando si parla di grandi campioni e di accadimenti attesi con impazienza dal grande pubblico, assistere a delle teorie alternative sull’argomento. È la forza della dialettica, del confronto, del dire ciò che si pensa. L’autorevolezza della fonte, poi, impone per forza di cose rispetto per le parole che – ne siamo certi – qualcuno utilizzerà per sferrare un duro attacco all’ex giocatore. Che, tra il serio e il faceto (e avendo il vantaggio di conoscere molto bene il protagonista della sua invettiva) ha detto la sua sul fatto che Rafa Nadal possa essere pronto per giocare al Roland Garros.

Come noto, in realtà di certo non si sa ancora nulla. Il fuoriclasse non si sbilancia sull’argomento, non potendo esser sicuro che il suo fisico, martoriato da tanti acciacchi, gli consenta fatiche che si prospettano immani. Soprattutto perché spalmate sulla distanza di 5 set.

Roddick non crede a Nadal: “Dice sempre così, poi…”

Ebbene Andy Roddick, il campione americano trionfatore agli Us Open del 2003, si è fatto una precisa idea al riguardo. Intervenuto nel suo podcast settimanale ‘Served With Andy Roddick’, il nativo di Omaha ha lanciato alcune provocazioni su quelle che a suo dire sarebbero state delle dichiarazioni di facciata di Rafa Nadal a proposito dei presunti dubbi sulla sua partecipazione allo Slam parigino.

“All’inizio del torneo di Madrid, Rafa ha detto qualcosa del tipo ‘Vediamo come mi sento, come sto fisicamente adesso, non so cosa ho, non so se giocherò al Roland Garros…’ Io tendo a non crederci. Penso che Rafa sia un maestro nel promettere poco e nel compiere troppo“, ha detto Roddick, a cui non fa certo difetto il dire esattamente ciò che pensa.

“Ricordo che nel suo periodo migliore Nadal stava per giocare il primo turno del Roland Garros contro qualcuno che era al 70esimo posto nella classifica mondiale e in conferenza stampa diceva: ‘Non lo so come finirà, il match può andare anche dalla parte sua’, Io in quel momento ho pensato: ‘No, probabilmente no. Probabilmente andrà dalla tua parte“, ha aggiunto scherzando Roddick.

Frecciatine a parte, Roddick ha ammesso di essersi commosso nel vedere l’accoglienza e l’atmosfera vissute nei duelli dello spagnolo contro i suoi avversari alla Caja Magica di Madrid.